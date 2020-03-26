Під час карантину не припинятиметься постачання ЖКП у разі несплати за комуналку - Кабмін
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У разі несплати за комунальні послуги у період карантину, українцям не припинятимуть постачання житлово-комунальних послуг і не нараховуватимуть пеню. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.
"Уряд розуміє, що в умовах карантину та надзвичайної ситуації, яку 25 березня було запроваджено на всій території країни, багато хто не зможе вчасно та у повному обсязі оплатити комунальні платежі. Тому ми заборонили під час карантину нараховувати та стягувати неустойку (штрафи, пеню) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги. Припинення або зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України забороняється, навіть у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі", - сказав Чернишов.
Проте він зазначив, що несплата за ЖКП може призвести до складнощів у роботі постачальників.
Як повідомлялося в УНН раніше, Кабінет міністрів закликають скасувати ПДВ на вартість житлово-комунальних послуг для населення.