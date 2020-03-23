Кличко закликав уряд скасувати ПДВ на житлово-комунальні послуги для населення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Кабінет міністрів закликають скасувати ПДВ на вартість житлово-комунальних послуг для населення. Про це сказав міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає УНН.
"Я також хочу звернутися до уряду щодо відміни ПДВ на вартість житлово-комунальних послуг для населення. Це дасть можливість зменшити вартість комуналки для українців. І не нанесе шкоди підприємствам сфери ЖКГ, від якої багато в чому залежить життєдіяльність країни", - сказав мер Києва.
Як повідомляв УНН, у Києві користуватись громадським транспортом з понеділка зможуть тільки робітники критичної інфраструктури, які мають спеціальну перепустку.