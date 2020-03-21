Для працівників критичної інфраструктури в Києві запровадять спеціальну перепустку на проїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Києві користуватись громадським транспортом з понеділка зможуть тільки робітники критичної інфраструктури, які мають спеціальну перепустку. Про це у своєму відеозверненні повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
“З понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя нашого міста. Це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють в продуктових магазинах та аптеках. Також співробітники стратегічних підприємств”, — сказав Віталій Кличко.
Він додав, що для таких пасажирів будуть розроблені схеми маршрутів громадського транспорту, які опублікують вже сьогодні.
“Їздити в транспорті вони зможуть тільки за наявності спеціальної перепустки — хочу продемонструвати — для проїзду. І такі перепустки ми зараз передаємо на всі необхідні підприємства. Всі інші користуватися громадським транспортом не зможуть”, — зазначив Віталій Кличко.
Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков заявив, що у Києві завтра повністю припинять пасажирське сполучення.