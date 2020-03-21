Пандемія COVID-19: Аваков заявив, що у Києві завтра повністю припинять пасажирське сполучення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook повідомив, що від неділі у столиці будуть зупинені пасажирські перевезення у рамках посилення карантинних заходів, зазначає УНН.
“Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів. З неділі”, — зазначив міністр на Facebook, додавши репліку у коментарі до власної публікації.
Додамо, Міністр внутрішніх справ України Арсена Аваков на власній сторінці у Facebook повідомив, що карантинні заходи стануть жорсткішими, ситуація з карантином вимагає значно більшої соціальної відповідальності громадян задля уникнення важких наслідків пандемії COVID-19.