Пандемия COVID-19: Аваков заявил, что в Киеве завтра полностью прекратят пассажирское сообщение

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101971 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105035 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107032 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105887 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114737 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101185 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105556 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106712 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131618 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130468 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

 • 26201 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook сообщил, что с воскресенья в столице будут остановлены пассажирские перевозки в рамках усиления карантинных мероприятий, отмечает УНН.

“Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья”, — отметил министр на Facebook, добавив реплику в комментарии к своей публикации.

Добавим, Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков на своей странице в Facebook сообщил, что карантинные мероприятия станут более жесткими, ситуация с карантином требует значительно большей социальной ответственности граждан во избежание тяжелых последствий пандемии COVID-19.

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