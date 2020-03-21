Пандемия COVID-19: Аваков заявил, что в Киеве завтра полностью прекратят пассажирское сообщение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook сообщил, что с воскресенья в столице будут остановлены пассажирские перевозки в рамках усиления карантинных мероприятий, отмечает УНН.
“Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья”, — отметил министр на Facebook, добавив реплику в комментарии к своей публикации.
Добавим, Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков на своей странице в Facebook сообщил, что карантинные мероприятия станут более жесткими, ситуация с карантином требует значительно большей социальной ответственности граждан во избежание тяжелых последствий пандемии COVID-19.