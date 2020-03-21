Для работников критической инфраструктуры в Киеве введут специальный пропуск на проезд
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Киеве пользоваться общественным транспортом с понедельника смогут только рабочие критической инфраструктуры, имеют специальный пропуск. Об этом в своем видеообращении сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
“С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни нашего города. Это медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках. Также сотрудники стратегических предприятий”, — сказал Виталий Кличко.
Он добавил, что для таких пассажиров будут разработаны схемы маршрутов общественного транспорта, которые опубликуют уже сегодня.
“Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска — хочу продемонстрировать — для проезда. И такие пропуска мы сейчас передаем на все необходимые предприятия. Все остальные пользоваться общественным транспортом не смогут”, — отметил Виталий Кличко.
Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил , что в Киеве завтра полностью прекратят пассажирское сообщение.