Кличко призвал правительство отменить НДС на жилищно-коммунальные услуги для населения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Кабинет министров призывают отменить НДС на стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает УНН.
"Я также хочу обратиться к правительству относительно отмены НДС на стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения. Это позволит уменьшить стоимость коммуналки для украинцев. И не нанесет вреда предприятиям сферы ЖКХ, от которой во многом зависит жизнедеятельность страны", - сказал мэр Киева.
Как сообщал УНН, в Киеве пользоваться общественным транспортом с понедельника смогут только рабочие критической инфраструктуры, которые имеют специальный пропуск.