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Во время карантина не будут прекращаться поставки ЖКУ в случае неуплаты за коммуналку - Кабмин

Во время карантина не будут прекращаться поставки ЖКУ в случае неуплаты за коммуналку - Кабмин

Киев  •  УНН

 • 21484 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В случае неуплаты за коммунальные услуги в период карантина, украинцам не будут прекращать поставки жилищно-коммунальных услуг и не будут начислять пеню. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Правительство понимает, что в условиях карантина и чрезвычайной ситуации, которая 25 марта была введена на всей территории страны, многие не смогут вовремя и в полном объеме оплатить коммунальные платежи. Поэтому мы запретили во время карантина начислять и взимать неустойку (штрафы, пеню) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги. Прекращение или приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины запрещается, даже в случае их неуплаты или оплаты в полном объеме", - сказал Чернышев.

Однако он отметил, что неуплата за ЖКУ может привести к сложностям в работе поставщиков.

Как сообщалось в УНН ранее, Кабинет министров призывают отменить НДС на стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения.

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