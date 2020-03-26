Во время карантина не будут прекращаться поставки ЖКУ в случае неуплаты за коммуналку - Кабмин
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В случае неуплаты за коммунальные услуги в период карантина, украинцам не будут прекращать поставки жилищно-коммунальных услуг и не будут начислять пеню. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Правительство понимает, что в условиях карантина и чрезвычайной ситуации, которая 25 марта была введена на всей территории страны, многие не смогут вовремя и в полном объеме оплатить коммунальные платежи. Поэтому мы запретили во время карантина начислять и взимать неустойку (штрафы, пеню) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги. Прекращение или приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины запрещается, даже в случае их неуплаты или оплаты в полном объеме", - сказал Чернышев.
Однако он отметил, что неуплата за ЖКУ может привести к сложностям в работе поставщиков.
Как сообщалось в УНН ранее, Кабинет министров призывают отменить НДС на стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения.