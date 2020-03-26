Во время карантина не будут прекращаться поставки ЖКУ в случае неуплаты за коммуналку - Кабмин

КИЕВ. 25 марта. УНН. В случае неуплаты за коммунальные услуги в период карантина, украинцам не будут прекращать поставки жилищно-коммунальных услуг и не будут начислять пеню. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.