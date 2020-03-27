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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83104 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 99700 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 102140 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 101433 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Кабмине призвали украинцев сознательно потреблять коммунальные услуги и платить за них онлайн

В Кабмине призвали украинцев сознательно потреблять коммунальные услуги и платить за них онлайн

Киев  •  УНН

 • 17304 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев призвал к сознательному потреблению коммунальных услуг и к уплате за них онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"С каждым днем количество людей, которые остаются дома из-за карантина, растет. Поэтому коммунальные услуги и их качественное предоставление становятся все более актуальными вопросами, особенно сейчас, в режиме чрезвычайной ситуации. Сознательное отношение к потреблению коммунальных услуг должно быть усилено. Сознание - не только в бережливости, но и в том, как мы, граждане Украины, за такие услуги платим. Учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, и меры, принятые правительством на поддержку населения, неуплата гражданами за жилищно-коммунальные услуги может привести к сложностям в работе поставщиков", - сказал Чернышев.

Он отметил, что каждая отрасль экономики, предприятие и человек ощущает на себе, насколько мощно и негативно пандемия поражает жизнь Украины. Правительство имеет целый ряд первоочередных задач по противодействию распространения коронавируса и одно из них - обеспечить население бесперебойным предоставлением коммунальных услуг, необходимых для нормальной жизни каждого человека.

По его словам, сейчас все предприятия, организации и учреждения жилищно-коммунальной сферы работают в обычном режиме.

"Обращаюсь ко всем, у кого есть близкие люди пожилого возраста. Помогите вашим родным и соседям оплатить коммунальные платежи дома онлайн. Остановите родственников и знакомых пожилых людей, следующих из домов к очередям. Нет необходимости подвергать себя опасности. Пусть остаются дома. Правительство и в дальнейшем будет делать все возможное для большей социальной поддержки населения. Паниковать не стоит. Только объединив усилия, мы выйдем из кризисной ситуации", - добавил Чернышов.

Напомним, во время карантина не будет прекращаться поставка ЖКУ в случае неуплаты за коммуналку.

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