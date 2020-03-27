Карантин в Украине: как и где можно оформить паспорт в столице

"В столице 2 территориальных подразделения ЦМУ ГМС в г. Киеве и Киевской области продолжают оформлять паспорта по необходимости Печерский районный отдел - на правом берегу и Днепровский - на левом", - говорится в сообщении.

Так же по отдельному графику работают районные и городские отделы в Киевской области. Ознакомиться с графиком можно здесь.

Также осталось 2 отдела документирования иностранцев, куда можно обратиться для оформления или пробовження вида на жительство в Украине в экстренных случаях (ул. Б.Хмельницкого, 10 и ул. Березняковская, 4а).

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То есть, начиная с 20 марта 2020 года и на время проведения карантина субъекты обращения будут обслуживаться только в определенных подразделениях и только в исключительных случаях по следующим направлениям:

- оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты вместо утраченного или похищенного (в том числе взамен утраченного или похищенного паспорта-книжечки);

- оформление ID-карты в случае неотложной необходимости для получения публичных, административных и финансовых услуг;

- вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки по достижению лицом соответствующего возраста;

- оформление паспортов гражданина Украины для выезда за границу в связи с необходимостью срочного выезда за границу, связанного с насущной потребностью в лечении отъезжающего, отъездом лица, сопровождающего тяжелобольного, или смертью родственника, который проживал за рубежом;

- оформление вида на временное и постоянное проживание для иностранцев и лиц без гражданства в случае неотложной необходимости для получения публичных, административных и финансовых услуг.

При этом получение изготовленных документов, сформированных справок и выписок происходит в обычном порядке согласно режиму работы территориальных подразделений ЦМУ ГМС в г. Киеве и Киевской области.

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Таким образом, обслуживание субъектов обращения по другим направлениям, в том числе предварительно записанных в электронной очереди, осуществляться не будет. Однако лица, совершившие предоплату административных услуг, смогут воспользоваться оплаченной квитанцией позже - после отмены карантина.

Также сообщается, что сейчас сделано все для того, чтобы иностранцы не волновались за свой миграционный статус в Украине, а также, чтобы наши сограждане не подвергались административной ответственности за нарушение определенных законом сроков обращения за получением административных и других услуг.

Принятый в Украине закон устанавливает временный, на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены, запрет на привлечение к ответственности иностранцев, которые не успели оформить или восстановить документы на право проживания в Украине или вовремя выехать из-за введения карантина. То есть, иностранцы смогут урегулировать вопросы своего пребывания в Украине в течение месяца после отмены карантина.

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Также не будут наказаны украинцы, которые во время карантина не уладили вопрос со своими паспортами. То есть, если вам исполнилось 25 или 45 лет и вы должны в течение месяца вклеить новое фото в паспорте-книжечку, или вы поженились, изменили фамилию и должны заменить паспорт - вы имеете законное право не подвергать себя и своих близких опасности и сделать это после окончания карантинных мероприятий. Со дня прекращения карантина течение сроков продолжается с учетом времени, прошедшего до его остановки.

Отмечается, что на выдачу готовых документов сейчас работают абсолютно все подразделения ЦМУ ДГС в г. Киеве и Киевской области. Однако обращаться в отделы Миграционной службы для их получения во время карантина не обязательно, ведь паспортные документы хранятся в подразделениях в течение года. Если готов вид на жительство, иностранец также может получить его после завершения противоэпидемических мероприятий, поскольку определенный срок для регистрации своего места жительства будет отсрочен. К тому же Центры предоставления административных услуг (ЦНАП), которые в Киеве являются органами регистрации, ограничили свою работу на время карантина.