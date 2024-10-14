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Кандидат у канцлери Німеччини готовий постачати Taurus Україні за певних умов

Київ • УНН

 • 17798 перегляди

Лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив про готовність постачати Україні крилаті ракети Taurus, але за певних умов. Він критикує уряд Шольца за відсутність стратегічного бачення та закликає до більшої незалежності Європи від США у питаннях допомоги Україні.

Кандидат у канцлери Німеччини готовий постачати Taurus Україні за певних умов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дотримується свого "ні" у питанні поставок далекобійних Taurus для України. Лідер ХДС Фрідріх Мерц, навпаки, відкритий для цієї ідеї. Однак, за його словами, спочатку необхідно зробити подальші кроки, каже кандидат у канцлери від ХДС. Про це пише Ntv, передає УНН.

Деталі

Лідер ХДС Фрідріх Мерц готовий поставити Україні крилаті ракети великої дальності Taurus - але тільки за певних умов. "Я б не став робити це просто так", - сказав Мерц в ефірі програми ARD "Caren Miosga".

"Я б сказав: якщо бомбардування (рф-ред. ) не припиняться, то першим кроком буде зняти обмеження на дальність стрільби. А другим кроком буде поставка Taurus", - заявив політик. Та додав: "І тоді (президент росії володимир) путін вирішуватиме, наскільки далеко він хоче зайти в ескалації цієї війни".

За словами Мерца, коаліційний уряд канцлера Олафа Шольца не має стратегічного бачення варіантів політики щодо України. Уряд дозволяє путіну знати всі деталі. Він навіть публічно сперечався про свої різні позиції щодо конкретних подальших кроків.

Мерц підкреслив, що рішення про постачання Taurus має ухвалюватися на європейському рівні. Європі терміново необхідно стати більш незалежною від США в питаннях допомоги Україні в інтересах загальної безпеки. У зв'язку з можливою перемогою республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США на початку листопада Європі необхідно терміново підготуватися до провідної ролі.

Мерц оголосив, що під час майбутньої виборчої кампанії до Бундестагу він виступатиме за значне збільшення витрат на оборону. "Ми повинні це зробити", - сказав Мерц. "Бюджет (бундесверу) має зростати". Мільярди зі спеціальних фондів для бундесверу будуть витрачені не пізніше 2028 року. У 2029 році необхідно буде заповнити дефіцит у розмірі 30 мільярдів євро.

Глава МЗС Польщі сподівається на передачу Україні німецьких ракет Taurus після поставок США ATACMS28.04.24, 15:34 • 100181 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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