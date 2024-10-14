Кандидат в канцлеры Германии готов поставлять Taurus Украине при определенных условиях
Киев • УНН
Лидер ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, но при определенных условиях. Он критикует правительство Шольца за отсутствие стратегического видения и призывает к большей независимости Европы от США в вопросах помощи Украине.
Канцлер Германии Олаф Шольц придерживается своего "нет" в вопросе поставок дальнобойных Taurus для Украины. Лидер ХДС Фридрих Мерц, наоборот, открыт для этой идеи. Однако, по его словам, сначала необходимо сделать дальнейшие шаги, говорит кандидат в канцлеры от ХДС. Об этом пишет Ntv, передает УНН.
Детали
Лидер ХДС Фридрих Мерц готов поставить Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus - но только при определенных условиях. "Я бы не стал делать это просто так", - сказал Мерц в эфире программы ARD „Caren Miosga".
"Я бы сказал: если бомбардировки (рф-ред.) не прекратятся, то первым шагом будет снять ограничения на дальность стрельбы. А вторым шагом будет поставка Taurus", - заявил политик. И добавил: "И тогда (президент россии владимир) Путин будет решать, насколько далеко он хочет зайти в эскалации этой войны".
По словам Мерца, коалиционное правительство канцлера Олафа Шольца не имеет стратегического видения вариантов политики в отношении Украины. Правительство позволяет Путину знать все детали. Он даже публично спорил о своих различных позициях относительно конкретных дальнейших шагов.
Мерц подчеркнул, что решение о поставках Taurus должно приниматься на европейском уровне. Европе срочно необходимо стать более независимой от США в вопросах помощи Украине в интересах общей безопасности. В связи с возможной победой республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США в начале ноября Европе необходимо срочно подготовиться к ведущей роли.
Мерц объявил, что во время предстоящей избирательной кампании в Бундестаг он будет выступать за значительное увеличение расходов на оборону. "Мы должны это сделать", - сказал Мерц. "Бюджет (бундесвера) должен расти". Миллиарды из специальных фондов для бундесвера будут потрачены не позднее 2028 года. В 2029 году необходимо будет восполнить дефицит в размере 30 миллиардов евро.
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