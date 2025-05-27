Канадцю дали два роки в'язниці за крадіжку знаменитої фотографії Черчилля

Канадця Джеффрі Вуда було засуджено майже до двох років в'язниці за крадіжку знаменитої фотографії прем'єр-міністра Великої Британії часів війни сера Вінстона Черчилля, відомої як "Лев, що реве", пише УНН з посиланням на BBC.

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Джеффрі Вуд визнав себе винним у крадіжці оригінальної фотографії з готелю Château Laurier в Оттаві в період з Різдва 2021 до початку січня 2022 року. Він також зізнався у підробці.

Фотографію прем'єр-міністра Великої Британії часів війни, зроблену Юсуфом Каршем у 1941 році, зображено на британській купюрі в 5 фунтів стерлінгів.

Поліція Оттави повідомила, що її було знайдено минулого року в Генуї в Італії у приватного покупця, який не знав, що її вкрали.

На зображенні зображено похмурого Черчилля, якому на той момент було 67 років, невдовзі після того, як він виступив з промовою в канадському парламенті.

Лише у серпні 2022 року співробітник готелю зрозумів, що оригінальна фотографія була замінена підробкою.

За даними канадських ЗМІ, Вуд сказав, що забрав фотографію, щоб знайти гроші для свого брата, який страждає від проблем із психічним здоров'ям.

Вуд був засуджений до "двох років менше на день", що означає, що він відбуватиме покарання у провінційній установі, а не у федеральній в'язниці.

Адвокат, який представляє Вуда, заявив, що вирок був "надмірно суворим" з огляду на те, що він скоїв злочин уперше.

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