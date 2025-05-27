Канадцу дали два года тюрьмы за кражу знаменитой фотографии Черчилля

Канадец Джеффри Вуд был приговорен почти к двум годам тюрьмы за кражу знаменитой фотографии премьер-министра Великобритании времен войны сэра Уинстона Черчилля, известной как "Рычащий лев", пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Джеффри Вуд признал себя виновным в краже оригинальной фотографии из отеля Château Laurier в Оттаве в период с Рождества 2021 до начала января 2022 года. Он также признался в подделке.

Фотография премьер-министра Великобритании времен войны, сделанная Юсуфом Каршем в 1941 году, изображена на британской купюре в 5 фунтов стерлингов.

Полиция Оттавы сообщила, что она была найдена в прошлом году в Генуе в Италии у частного покупателя, который не знал, что ее украли.

На изображении изображен мрачный Черчилль, которому на тот момент было 67 лет, вскоре после того, как он выступил с речью в канадском парламенте.

Лишь в августе 2022 года сотрудник отеля понял, что оригинальная фотография была заменена подделкой.

По данным канадских СМИ, Вуд сказал, что забрал фотографию, чтобы найти деньги для своего брата, который страдает от проблем с психическим здоровьем.

Вуд был приговорен к "двум годам минус день", что означает, что он будет отбывать наказание в провинциальном учреждении, а не в федеральной тюрьме.

Адвокат, представляющий Вуда, заявил, что приговор был "чрезмерно суровым", учитывая то, что он совершил преступление впервые.

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