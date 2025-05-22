Европол изъял у воров 38 тысяч украденных культурных артефактов - СМИ

Следователи и таможенники из 23 стран изъяли около 38 тысяч ценных культурных объектов и арестовали 80 подозреваемых в рамках борьбы с международной кражей культурных ценностей. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на полицейское агентство ЕС Европол, пишет УНН.

Детали

Испанская Гражданская гвардия координировала международное расследование. Среди артефактов были произведения искусства, монеты, музыкальные инструменты, картины и археологические находки.

Европол, базирующийся в Гааге, заявил, что это уже девятые оперативные мероприятия Европола в рамках операции "Пандора", которая направлена на борьбу с незаконным оборотом культурных ценностей. Она началась в 2016 году.

Расследования продолжаются, и, по словам Европола, ожидаются дальнейшие аресты.

Власти также конфисковали 69 металлоискателей и 23 инструмента, которые обычно используются для незаконных раскопок, что подчеркивает постоянную угрозу разграбления культурных памятников – говорится в сообщении. – говорится в сообщении.

Где было изъято больше всего артефактов

Итальянские карабинеры изъяли более 300 предметов, включая монеты, металлические и керамические фрагменты, такие как наконечники стрел и копий, которые датируются римским и пуническим периодами. Артефакты продавались онлайн и были обнаружены в частной квартире.

Также правоохранители изъяли 2500 археологических, преимущественно римских, монет, отчеканенных в кельтиберском городе Тамусия. Их нашли с помощью металлоискателей и продавали через платформы социальных сетей.

У пассажира, летевшего из Пальмы-де-Майорки в Германию, было обнаружено 55 старинных монет и перстень. Расследование привело к выдвижению обвинительного акта за преступления, связанные с разграблением затонувших судов, которые и до сих пор находятся под водой, и других археологических памятников.

Греческие органы охраны культурного наследия изъяли пять византийских икон, которые преступники пытались продать за 70 000 евро (79 000 долларов США).

Украинские таможенные органы изъяли 87 культурных ценностей, которые незаконно вывозились из страны в Польшу, Молдову и Румынию.

Дополнение

17 тысячелетних рукописей из Швейцарского аббатства Святого Галла возвращаются в Дублин для выставки. Они дают представление о жизни монахов и культурном обмене Ирландии "золотого века".

Напомним

Археологи обнаружили клад из 141 римской золотой монеты возрастом 1700 лет возле фундамента римского форта. Среди находок - три редкие монеты с изображением узурпатора Евгения, который правил всего два года.