Європол вилучив у злодіїв 38 тисяч вкрадених культурних артефактів - ЗМІ

Слідчі та митники з 23 країн вилучили близько 38 тисяч цінних культурних об'єктів та заарештували 80 підозрюваних в рамках боротьби з міжнародною крадіжкою культурних цінностей. Про це повідомляє NL Times з посиланням на поліцейське агентство ЄС Європол, пише УНН.

Деталі

Іспанська Цивільна гвардія координувала міжнародне розслідування. Серед артефактів були твори мистецтва, монети, музичні інструменти, картини та археологічні знахідки.

Європол, який базується в Гаазі, заявив, що це вже дев’яті оперативні заходи Європолу в рамках операції "Пандора", яка спрямована на боротьбу з незаконним обігом культурних цінностей. Вона розпочалася у 2016 році.

Розслідування тривають, і, за словами Європолу, очікуються подальші арешти.

Влада також конфіскувала 69 металошукачів та 23 інструменти, які зазвичай використовуються для незаконних розкопок, що підкреслює постійну загрозу розграбування культурних пам'яток – йдеться у повідомленні. – йдеться у повідомленні.

Де було вилучено найбільше артефактів

Італійські карабінери вилучили понад 300 предметів, включаючи монети, металеві та керамічні фрагменти, такі як наконечники стріл та списів, які датуються римським та пунічним періодами. Артефакти продавалися онлайн і були виявлені в приватній квартирі.

Також правоохоронці вилучили 2500 археологічних, переважно римських, монет, викарбуваних у кельтиберійському місті Тамусія. Їх знайшли за допомогою металошукачів і продавали через платформи соціальних мереж.

У пасажира, який летів з Пальми-де-Майорки до Німеччини, було виявлено 55 стародавніх монет і перстень. Розслідування призвело до висунення обвинувального акту за злочини, пов'язані з розграбуванням затонулих суден, які і досі перебувають під водою, та інших археологічних пам'яток.

Грецькі органи охорони культурної спадщини вилучили п'ять візантійських ікон, які злочинці намагалися продати за 70 000 євро (79 000 доларів США).

Українські митні органи вилучили 87 культурних цінностей, які незаконно вивозилися з країни до Польщі, Молдови та Румунії.

Доповнення

17 тисячолітніх рукописів із Швейцарського абатства Святого Галла повертаються до Дубліна для виставки. Вони дають уявлення про життя ченців та культурний обмін Ірландії "золотого віку".

Нагадаємо

Археологи виявили скарб із 141 римської золотої монети віком 1700 років біля фундаменту римського форту. Серед знахідок - три рідкісні монети із зображенням узурпатора Євгена, який правив лише два роки.