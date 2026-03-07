Канада та США відновили прямі торговельні переговори після тривалої паузи

Міністр торгівлі Канади Домінік Леблан прибув до Вашингтона для першої за останні місяці очної зустрічі з торговим представником США Джеймісоном Гріром. Переговорний процес був фактично заморожений з жовтня минулого року, коли президент Дональд Трамп в односторонньому порядку скасував консультації. Про це повідомляє CBC News, пише УНН.

Головним питанням порядку денного є перегляд Угоди між Канадою, США та Мексикою (CUSMA), який збігається зі спробами Оттави домогтися скасування жорстких мит на сталь, алюміній, автомобілі та деревину.

Глобальні мита Трампа набули чинності на рівні 10%

Американська сторона використовує ці тарифи як важіль впливу, вимагаючи від Канади розширення доступу на ринок молочної продукції та скасування вимог щодо фінансування місцевого контенту стрімінговими платформами. Додаткову складність переговорам додає загроза Вашингтона розділити CUSMA на окремі двосторонні угоди або повністю розірвати чинний договір, що піддасть увесь канадський експорт загальним митам Трампа.

Тарифи будуть частиною будь-якої торговельної угоди, яку буде укладено з Канадою