Канада та США відновили прямі торговельні переговори після тривалої паузи
Київ • УНН
Міністр торгівлі Канади Домінік Леблан зустрівся з торговим представником США Джеймісоном Гріром, відновлюючи переговори після заморозки з жовтня минулого року. Обговорюється перегляд CUSMA та скасування мит на сталь, алюміній, автомобілі та деревину.
Міністр торгівлі Канади Домінік Леблан прибув до Вашингтона для першої за останні місяці очної зустрічі з торговим представником США Джеймісоном Гріром. Переговорний процес був фактично заморожений з жовтня минулого року, коли президент Дональд Трамп в односторонньому порядку скасував консультації. Про це повідомляє CBC News, пише УНН.
Деталі
Головним питанням порядку денного є перегляд Угоди між Канадою, США та Мексикою (CUSMA), який збігається зі спробами Оттави домогтися скасування жорстких мит на сталь, алюміній, автомобілі та деревину.
Глобальні мита Трампа набули чинності на рівні 10%24.02.26, 15:00 • 3826 переглядiв
Американська сторона використовує ці тарифи як важіль впливу, вимагаючи від Канади розширення доступу на ринок молочної продукції та скасування вимог щодо фінансування місцевого контенту стрімінговими платформами. Додаткову складність переговорам додає загроза Вашингтона розділити CUSMA на окремі двосторонні угоди або повністю розірвати чинний договір, що піддасть увесь канадський експорт загальним митам Трампа.
Тарифи будуть частиною будь-якої торговельної угоди, яку буде укладено з Канадою
Оцінка експертів та перспективи діалогу
Попри складність вимог США та стриманість офіційних осіб після зустрічі, сам факт відновлення особистих контактів сприймається аналітиками як крок до стабілізації.
Експерти зазначають, що повернення до прямих переговорів є важливим сигналом для бізнесу обох країн, який потерпає від невизначеності. Коли Домінік Леблан залишав зустріч у Вашингтоні, він утримався від детальних звітів про прогрес, обмежившись лаконічним побажанням журналістам.
Я вважаю це дуже позитивним знаком
Дональд Трамп погрожує Канаді 50% митом на авіатехніку30.01.26, 08:00 • 4742 перегляди