Канада та США відновили прямі торговельні переговори після тривалої паузи

$43.810.09
50.900.07
ukenru
23:10 • 398 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 25403 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 37407 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 31986 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 54685 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 25805 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 23714 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 22615 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 20560 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 20675 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
79%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Експрокурор САП припустив, що директор НАБУ розчищає енергоринок під когось зі своїх – його дружина брала участь у схемах6 березня, 13:37 • 8188 перегляди
Захоплення інкасаторів в Угорщині - Будапешт показав кадри затримання і вилученої готівкиPhotoVideo6 березня, 14:16 • 6710 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 24366 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 10645 перегляди
Одному з інкасаторів Ощадбанку, яких повернули з Угорщини, знадобилась меддопомога19:12 • 5420 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 24394 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 31923 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 54685 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 34750 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 42836 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Андрій Пишний
Музикант
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto18:52 • 5278 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 10669 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 30487 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 27037 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 28730 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення

Канада та США відновили прямі торговельні переговори після тривалої паузи

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Міністр торгівлі Канади Домінік Леблан зустрівся з торговим представником США Джеймісоном Гріром, відновлюючи переговори після заморозки з жовтня минулого року. Обговорюється перегляд CUSMA та скасування мит на сталь, алюміній, автомобілі та деревину.

Канада та США відновили прямі торговельні переговори після тривалої паузи
Фото: The Canadian Press

Міністр торгівлі Канади Домінік Леблан прибув до Вашингтона для першої за останні місяці очної зустрічі з торговим представником США Джеймісоном Гріром. Переговорний процес був фактично заморожений з жовтня минулого року, коли президент Дональд Трамп в односторонньому порядку скасував консультації. Про це повідомляє CBC News, пише УНН.

Деталі

Головним питанням порядку денного є перегляд Угоди між Канадою, США та Мексикою (CUSMA), який збігається зі спробами Оттави домогтися скасування жорстких мит на сталь, алюміній, автомобілі та деревину.

Глобальні мита Трампа набули чинності на рівні 10%24.02.26, 15:00 • 3826 переглядiв

Американська сторона використовує ці тарифи як важіль впливу, вимагаючи від Канади розширення доступу на ринок молочної продукції та скасування вимог щодо фінансування місцевого контенту стрімінговими платформами. Додаткову складність переговорам додає загроза Вашингтона розділити CUSMA на окремі двосторонні угоди або повністю розірвати чинний договір, що піддасть увесь канадський експорт загальним митам Трампа.

Тарифи будуть частиною будь-якої торговельної угоди, яку буде укладено з Канадою

– заявив Джеймісон Грір у коментарі CBC News під час нещодавнього звернення президента до нації.

Оцінка експертів та перспективи діалогу

Попри складність вимог США та стриманість офіційних осіб після зустрічі, сам факт відновлення особистих контактів сприймається аналітиками як крок до стабілізації.

Експерти зазначають, що повернення до прямих переговорів є важливим сигналом для бізнесу обох країн, який потерпає від невизначеності. Коли Домінік Леблан залишав зустріч у Вашингтоні, він утримався від детальних звітів про прогрес, обмежившись лаконічним побажанням журналістам.

Я вважаю це дуже позитивним знаком

– зазначив Ерік Міллер, президент консалтингової фірми Rideau Potomac Strategy Group, оцінюючи відновлення переговорів.

Дональд Трамп погрожує Канаді 50% митом на авіатехніку30.01.26, 08:00 • 4742 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Вашингтон
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки