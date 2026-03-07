$43.810.09
Канада и США возобновили прямые торговые переговоры после длительной паузы

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Министр торговли Канады Доминик Леблан встретился с торговым представителем США Джеймисоном Гриром, возобновляя переговоры после заморозки с октября прошлого года. Обсуждается пересмотр CUSMA и отмена пошлин на сталь, алюминий, автомобили и древесину.

Канада и США возобновили прямые торговые переговоры после длительной паузы
Фото: The Canadian Press

Министр торговли Канады Доминик Леблан прибыл в Вашингтон для первой за последние месяцы очной встречи с торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Переговорный процесс был фактически заморожен с октября прошлого года, когда президент Дональд Трамп в одностороннем порядке отменил консультации. Об этом сообщает CBC News, пишет УНН.

Детали

Главным вопросом повестки дня является пересмотр Соглашения между Канадой, США и Мексикой (CUSMA), который совпадает с попытками Оттавы добиться отмены жестких пошлин на сталь, алюминий, автомобили и древесину.

Глобальные пошлины Трампа вступили в силу на уровне 10%24.02.26, 15:00 • 3826 просмотров

Американская сторона использует эти тарифы как рычаг влияния, требуя от Канады расширения доступа на рынок молочной продукции и отмены требований по финансированию местного контента стриминговыми платформами. Дополнительную сложность переговорам добавляет угроза Вашингтона разделить CUSMA на отдельные двусторонние соглашения или полностью разорвать действующий договор, что подвергнет весь канадский экспорт общим пошлинам Трампа.

Тарифы будут частью любого торгового соглашения, которое будет заключено с Канадой

– заявил Джеймисон Грир в комментарии CBC News во время недавнего обращения президента к нации.

Оценка экспертов и перспективы диалога

Несмотря на сложность требований США и сдержанность официальных лиц после встречи, сам факт возобновления личных контактов воспринимается аналитиками как шаг к стабилизации.

Эксперты отмечают, что возвращение к прямым переговорам является важным сигналом для бизнеса обеих стран, который страдает от неопределенности. Когда Доминик Леблан покидал встречу в Вашингтоне, он воздержался от детальных отчетов о прогрессе, ограничившись лаконичным пожеланием журналистам.

Я считаю это очень позитивным знаком

– отметил Эрик Миллер, президент консалтинговой фирмы Rideau Potomac Strategy Group, оценивая возобновление переговоров.

Дональд Трамп угрожает Канаде 50% пошлиной на авиатехнику30.01.26, 08:00 • 4742 просмотра

Степан Гафтко

