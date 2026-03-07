Канада и США возобновили прямые торговые переговоры после длительной паузы

Министр торговли Канады Доминик Леблан прибыл в Вашингтон для первой за последние месяцы очной встречи с торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Переговорный процесс был фактически заморожен с октября прошлого года, когда президент Дональд Трамп в одностороннем порядке отменил консультации. Об этом сообщает CBC News, пишет УНН.

Главным вопросом повестки дня является пересмотр Соглашения между Канадой, США и Мексикой (CUSMA), который совпадает с попытками Оттавы добиться отмены жестких пошлин на сталь, алюминий, автомобили и древесину.

Глобальные пошлины Трампа вступили в силу на уровне 10%

Американская сторона использует эти тарифы как рычаг влияния, требуя от Канады расширения доступа на рынок молочной продукции и отмены требований по финансированию местного контента стриминговыми платформами. Дополнительную сложность переговорам добавляет угроза Вашингтона разделить CUSMA на отдельные двусторонние соглашения или полностью разорвать действующий договор, что подвергнет весь канадский экспорт общим пошлинам Трампа.

Тарифы будут частью любого торгового соглашения, которое будет заключено с Канадой