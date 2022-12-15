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Канада продовжила санкції проти ремонту турбін "Північний потік - 1"

Канада продовжила санкції проти ремонту турбін "Північний потік - 1"

Київ • УНН

 • 442566 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Уряд Канади заявив у середу, що скасує відмову від санкцій, яка дозволяла ремонтувати турбіни “Північний потік — 1” у Монреалі.

Про це у своєму Twitter оголосили міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі та міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон, передає УНН.

Цитата

“Враховуючи, що путін був змушений продемонструвати, що він ніколи не мав наміру повернути газопровід „Північний потік-1“ до повноцінної роботи, і що сам трубопровід був виведений з ладу, уряд Канади вирішив скасувати тимчасове звільнення від санкцій, яке було надано дозволити турбіни, які ремонтуються на заводі Siemens у Монреалі, повернути до Німеччини”, — йдеться у спільній заяві.

Деталі

Ексголова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв прокоментував це рішенні і назвав його “важливою перемогою”.

“Не стільки над Кремлем, скільки здорового глузду над інфантильністю західних політиків. Краще пізно, ніж ніколи”, — написав він у Facebook.

Передісторія

Раніше німецька влада домовилася з Канадою, що Оттава передасть Берліну турбіну, необхідну для обслуговування газопроводу “Північний потік”, що перебувала в Монреалі на ремонті. Канада не могла передати її Росії, оскільки це порушило введені проти країни санкції.

Щоб Канада змогла переправити турбіну Німеччині, з санкцій було зроблено тимчасовий виняток. В уряді ФРН зазначили, що “якщо це полегшить ухвалення рішення для канадців у юридичному сенсі”, Берлін підтримає передачу техніки німецьким партнерам, а не Москві. Повернення турбіни позбавить Росію приводу здійснювати постачання газу на рівні, який значно нижчий за стандартний, порахували в Берліні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про “виключення із санкцій” будуть сприймати в Москві як “прояв слабкості”.

З середини червня Росія різко скоротила обсяги постачання газу через “Північний потік” — до 40% від проектної потужності, пояснивши це, зокрема, відсутністю турбіни. Берлін тоді зазначив, що основною причиною скорочення постачань він вважає політичні мотиви.

З 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу “Північний потік” тимчасово зупинено. Компанія-оператор Nord Stream AG пояснила це “плановими профілактичними роботами”.

Очільник Федерального агентства з мереж (BNetzA) Клаус Мюллер попередив про ризик, що техроботи на “Північному потоці” перетворяться на “безперервне техобслуговування” з політичних мотивів.

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