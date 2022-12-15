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Канада продлила санкции против ремонта турбин "Северный поток - 1"

Канада продлила санкции против ремонта турбин "Северный поток - 1"

Киев • УНН

 • 442564 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Правительство Канады заявило в среду, что отменит отказ от санкций, позволявший ремонтировать турбины “Северный поток — 1” в Монреале.

Об этом в своем Twitter объявили министерша иностранных дел Канады Мелани Джоли и министр природных ресурсов Джонатан Вилкинсон, передает УНН.

Цитата

“Учитывая, что путин был вынужден продемонстрировать, что он никогда не намеревался вернуть газопровод „Северный поток-1“ к полноценной работе, и что сам трубопровод был выведен из строя. Правительство Канады решило отменить временное освобождение от санкций, которое было предоставлено разрешить турбины, ремонтируемые на заводе Siemens в Монреале, вернуть в Германии”, — говорится в совместном заявлении.

Экс-председатель правления НАК “Нефтегаз Украины” Андрей Коболев прокомментировал это решение и назвал его “важной победой”.

“Не столько над Кремлем, сколько здравого смысла над инфантильностью западных политиков. Лучше поздно, чем никогда”, — написал он в Facebook.

Предыстория

Ранее немецкие власти договорились с Канадой, что Оттава передаст Берлину турбину, необходимую для обслуживания газопровода “Северный поток”, находившийся в Монреале на ремонте. Канада не могла передать ее России, поскольку это нарушило введенные против страны санкции.

Чтобы Канада смогла переправить турбину Германии, из санкций было сделано временное исключение. В правительстве ФРГ отметили, что “если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле”, Берлин поддержит передачу техники немецким партнерам, а не Москве. Возвращение турбины лишит Россию повода осуществлять поставки газа на уровне, который значительно ниже стандартного, посчитали в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решения о “исключении из санкций” будут воспринимать в Москве как “проявление слабости”.

С середины июня Россия резко сократила объемы поставки газа через “Северный поток” — до 40% от проектной мощности, объяснив это, в частности, отсутствие турбины. Берлин тогда отметил, что основной причиной сокращения поставок он считает политические мотивы.

С 11 по 21 июля обе нити газопровода “Северный поток” временно остановлен. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это “плановыми профилактическими работами”.

Руководитель Федерального агентства по сетям (BNetzA) Клаус Мюллер предупредил о риске, что техработы на “Северном потоке” превратятся в “непрерывное техобслуживание” из политических мотивов.

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