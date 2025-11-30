$42.190.00
29 листопада, 18:27
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
Каллас: ЄС виділить 20 млн євро на посилення ППО Молдови

Київ • УНН

 • 804 перегляди

Європейський Союз інвестує 20 мільйонів євро в протиповітряну оборону Молдови. Це рішення прийнято після порушення її повітряного простору російськими безпілотниками.

Каллас: ЄС виділить 20 млн євро на посилення ППО Молдови

Європейський Союз виділить 20 млн євро на посилення протиповітряної оборони Молдови на тлі порушення її повітряного простору російськими безпілотниками. Про це повідомила пані верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, інформує УНН.

Деталі

За словами Каллас, порушення повітряного простору Молдови російськими безпілотниками є неприйнятними та ставлять під загрозу цивільний повітряний рух.

Цього року ЄС інвестує 20 мільйонів євро в протиповітряну оборону Молдови, щоб зміцнити безпеку країни. Небо Молдови не повинно стати жертвою російської війни

- написала Каллас у соцмережі Х.

Нагадаємо

У ніч на 29 листопада в повітряному просторі Молдови були зафіксовані два безпілотники, які перетнули кордон з Україною, що спричинило тимчасове призупинення авіасполучення та посилення заходів безпеки.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Кая Каллас
Європейський Союз
Україна
Молдова