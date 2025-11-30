Каллас: ЄС виділить 20 млн євро на посилення ППО Молдови
Київ • УНН
Європейський Союз інвестує 20 мільйонів євро в протиповітряну оборону Молдови. Це рішення прийнято після порушення її повітряного простору російськими безпілотниками.
Європейський Союз виділить 20 млн євро на посилення протиповітряної оборони Молдови на тлі порушення її повітряного простору російськими безпілотниками. Про це повідомила пані верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, інформує УНН.
Деталі
За словами Каллас, порушення повітряного простору Молдови російськими безпілотниками є неприйнятними та ставлять під загрозу цивільний повітряний рух.
Цього року ЄС інвестує 20 мільйонів євро в протиповітряну оборону Молдови, щоб зміцнити безпеку країни. Небо Молдови не повинно стати жертвою російської війни
Нагадаємо
У ніч на 29 листопада в повітряному просторі Молдови були зафіксовані два безпілотники, які перетнули кордон з Україною, що спричинило тимчасове призупинення авіасполучення та посилення заходів безпеки.
