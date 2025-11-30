Каллас: ЕС выделит 20 млн евро на усиление ПВО Молдовы
Киев • УНН
Европейский Союз инвестирует 20 миллионов евро в противовоздушную оборону Молдовы. Это решение принято после нарушения ее воздушного пространства российскими беспилотниками.
Европейский Союз выделит 20 млн евро на усиление противовоздушной обороны Молдовы на фоне нарушения ее воздушного пространства российскими беспилотниками. Об этом сообщила госпожа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, информирует УНН.
Подробности
По словам Каллас, нарушение воздушного пространства Молдовы российскими беспилотниками неприемлемо и ставит под угрозу гражданское воздушное движение.
В этом году ЕС инвестирует 20 миллионов евро в противовоздушную оборону Молдовы, чтобы укрепить безопасность страны. Небо Молдовы не должно стать жертвой российской войны
Напомним
В ночь на 29 ноября в воздушном пространстве Молдовы были зафиксированы два беспилотника, пересекшие границу с Украиной, что повлекло за собой временную приостановку авиасообщения и усиление мер безопасности.
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотник26.11.25, 17:02 • 23760 просмотров