Каллас: ЕС выделит 20 млн евро на усиление ПВО Молдовы

Европейский Союз выделит 20 млн евро на усиление противовоздушной обороны Молдовы на фоне нарушения ее воздушного пространства российскими беспилотниками. Об этом сообщила госпожа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, информирует УНН.

По словам Каллас, нарушение воздушного пространства Молдовы российскими беспилотниками неприемлемо и ставит под угрозу гражданское воздушное движение.

В этом году ЕС инвестирует 20 миллионов евро в противовоздушную оборону Молдовы, чтобы укрепить безопасность страны. Небо Молдовы не должно стать жертвой российской войны