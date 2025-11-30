Каллас: ЕС выделит 20 млн евро на усиление ПВО Молдовы

$42.190.00
29 ноября, 18:27 • 12264 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 22638 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 19282 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 19469 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 19223 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 15512 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 15337 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14207 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14799 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 15204 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Атака на Киевскую область: три человека остаются в больницах, повреждено 15 многоэтажек и 72 частных домаPhoto29 ноября, 20:20 • 6686 просмотра
Зеленский анонсировал кандидатуру на должность министра юстиции29 ноября, 20:38 • 6254 просмотра
Делегация Украины встретится с Рубио, Виткоффом и Кушнером во Флориде в воскресенье - Reuters29 ноября, 20:58 • 3146 просмотра
"Это не язык страны, которая претендует на переговоры о мире": Санду - о масштабном обстреле рф УкраиныPhoto29 ноября, 21:36 • 6180 просмотра
The Telegraph: Россия бросает в атаки «одноразовых пехотинцев» без касок и бронежилетов29 ноября, 21:59 • 4978 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 17542 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 67463 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 52995 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 60646 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 59142 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 17542 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 36552 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 54170 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 73724 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 105404 просмотра
Каллас: ЕС выделит 20 млн евро на усиление ПВО Молдовы

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Европейский Союз инвестирует 20 миллионов евро в противовоздушную оборону Молдовы. Это решение принято после нарушения ее воздушного пространства российскими беспилотниками.

Каллас: ЕС выделит 20 млн евро на усиление ПВО Молдовы

Европейский Союз выделит 20 млн евро на усиление противовоздушной обороны Молдовы на фоне нарушения ее воздушного пространства российскими беспилотниками. Об этом сообщила госпожа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, информирует УНН.

Подробности

По словам Каллас, нарушение воздушного пространства Молдовы российскими беспилотниками неприемлемо и ставит под угрозу гражданское воздушное движение.

В этом году ЕС инвестирует 20 миллионов евро в противовоздушную оборону Молдовы, чтобы укрепить безопасность страны. Небо Молдовы не должно стать жертвой российской войны

- написала Каллас в соцсети Х.

Напомним

В ночь на 29 ноября в воздушном пространстве Молдовы были зафиксированы два беспилотника, пересекшие границу с Украиной, что повлекло за собой временную приостановку авиасообщения и усиление мер безопасности.

В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотник26.11.25, 17:02 • 23760 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Кайя Каллас
Европейский Союз
Украина
Молдова