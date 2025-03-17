Каллас: умови росії показують, що вони насправді не хочуть миру

На Раді ЄС із закордонних справ сьогодні обговорюють Україну та результати переговорів у Джидді, повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас журналістам перед засіданням, заявивши, що умови росії показують, що миру вона не хоче, пише УНН.

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"У нас сьогодні Рада (ЄС) із закордонних справ... Спочатку, звичайно, ми збираємося обговорити Україну, і ми дійсно вітаємо переговори в Джидді, а також і їхні результати. Тепер нам потрібно по-справжньому побачити, що м’яч на боці росії, і які умови вони пропонують, що є великим питанням, чи хочуть вони миру", - сказала голова дипломатії ЄС.

На уточнення про умови росії щодо припинення вогню, Каллас відповіла: "Ті умови, які вони представили, показують, що вони насправді не хочуть миру. Тому що те, що вони представляють як умови, усі їхні кінцеві цілі, яких вони хочуть досягти від війни".

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Україна та США провели 11 березня переговори у Джидді, за підсумками яких випустили спільну заяву, у якій "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією".

Згідно із заявою, Сполучені Штати мали довести до відома рф, що взаємність з боку росії є ключем до досягнення миру.

Президент США Дональд Трамп заявив про продуктивні переговори з російським диктатором володимиром путіним 13 березня.

Того дня російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Але, за його словами, "є нюанси" щодо цього.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заяви російського диктатора володимира путіна щодо перемир'я з Україною на 30 діб були передбачуваними, і він готує відмову від цієї пропозиції, проте боїться сказати про це президенту США Дональду Трампу.

Згодом у росії заявили, що диктатор володимир путін передав "додаткові" сигнали президенту США Дональду Трампу щодо запропонованого США 30-ти денного перемирʼя Україні.