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Каллас: условия россии показывают, что они на самом деле не хотят мира

Киев • УНН

 • 64311 просмотра

На Совете ЕС по иностранным делам обсудят Украину и результаты переговоров в Джидде. Условия россии показывают, что мира она не хочет, заявила глава дипломатии ЕС.

Каллас: условия россии показывают, что они на самом деле не хотят мира

На Совете ЕС по иностранным делам сегодня обсуждают Украину и результаты переговоров в Джидде, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас журналистам перед заседанием, заявив, что условия россии показывают, что мира она не хочет, пишет УНН.

Детали

"У нас сегодня Совет (ЕС) по иностранным делам... Сначала, конечно, мы собираемся обсудить Украину, и мы действительно приветствуем переговоры в Джидде, а также и их результаты. Теперь нам нужно по-настоящему увидеть, что мяч на стороне россии, и какие условия они предлагают, что является большим вопросом, хотят ли они мира", - сказала глава дипломатии ЕС.

На уточнение об условиях россии относительно прекращения огня, Каллас ответила: "Те условия, которые они представили, показывают, что они на самом деле не хотят мира. Потому что то, что они представляют как условия, все их конечные цели, которых они хотят достичь от войны".

ISW: путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины в случае прекращения огня17.03.2025, 05:36 • 22914 просмотров

Напомним

Украина и США провели 11 марта переговоры в Джидде, по итогам которых выпустили совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией".

Согласно заявлению, Соединенные Штаты должны были довести до сведения рф, что взаимность со стороны россии является ключом к достижению мира.

Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с российским диктатором владимиром путиным 13 марта.

В тот день российский диктатор владимир путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Но, по его словам, "есть нюансы" относительно этого.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления российского диктатора владимира путина относительно перемирия с Украиной на 30 суток были предсказуемыми, и он готовит отказ от этого предложения, однако боится сказать об этом президенту США Дональду Трампу.

Впоследствии в россии заявили, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу относительно предложенного США 30-ти дневного перемирия Украине.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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