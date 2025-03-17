На Совете ЕС по иностранным делам сегодня обсуждают Украину и результаты переговоров в Джидде, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас журналистам перед заседанием, заявив, что условия россии показывают, что мира она не хочет, пишет УНН.

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"У нас сегодня Совет (ЕС) по иностранным делам... Сначала, конечно, мы собираемся обсудить Украину, и мы действительно приветствуем переговоры в Джидде, а также и их результаты. Теперь нам нужно по-настоящему увидеть, что мяч на стороне россии, и какие условия они предлагают, что является большим вопросом, хотят ли они мира", - сказала глава дипломатии ЕС.

На уточнение об условиях россии относительно прекращения огня, Каллас ответила: "Те условия, которые они представили, показывают, что они на самом деле не хотят мира. Потому что то, что они представляют как условия, все их конечные цели, которых они хотят достичь от войны".

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Напомним

Украина и США провели 11 марта переговоры в Джидде, по итогам которых выпустили совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией".

Согласно заявлению, Соединенные Штаты должны были довести до сведения рф, что взаимность со стороны россии является ключом к достижению мира.

Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с российским диктатором владимиром путиным 13 марта.

В тот день российский диктатор владимир путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Но, по его словам, "есть нюансы" относительно этого.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления российского диктатора владимира путина относительно перемирия с Украиной на 30 суток были предсказуемыми, и он готовит отказ от этого предложения, однако боится сказать об этом президенту США Дональду Трампу.

Впоследствии в россии заявили, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу относительно предложенного США 30-ти дневного перемирия Украине.