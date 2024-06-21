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Кабмін затвердив програму енергоефективності та посилення стійкості енергосистеми України на 759 млн гривень

Київ • УНН

 • 29873 перегляди

Кабінет Міністрів затвердив програму енергоефективності та підвищення стійкості Української енергетичної системи вартістю 759 млн грн, що включає зниження ставок за кредитами для реалізації проектів у галузі енергоефективності та встановлення альтернативних джерел енергії.

Кабмін затвердив програму енергоефективності та посилення стійкості енергосистеми України на 759 млн гривень

Кабінет міністрів затвердив використання коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, що дасть змогу започаткувати додаткову програму енергоефективності та посилення стійкості енергосистеми України на 759 млн гривень. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні затверджуємо порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації. Мова йде про додаткову програму енергоефективності та посилення стійкості енергосистеми України на 759 млн гривень.

На що підуть ці кошти? Передусім на зниження ставок по кредитах для реалізації проектів енергоефективності та встановлення альтернативних джерел енергії", - сказав Шмигаль.

Він додав, що держава розширює можливість отримати пільгові позики, аби бізнес та люди могли зменшити споживання електроенергії або створити додаткове джерело для її генерації.

Доповнення

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації.

Передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються за такими напрямами:

  • фінансове забезпечення заходів та державних цільових програм у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю;
  • фінансове забезпечення компенсації, відшкодування, здешевлення зобовʼязань фізичних та юридичних осіб за кредитними договорами, які укладені для здійснення енергоефективних заходів, впровадження енергосервісу, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю;
  • виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, отриманими державою для реалізації інвестиційних проектів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів негайно представити програму для стимулювання в Україні встановлення сонячної генерації та накопичувачів енергії, максимально сприятливу програму. Також він наголосив, що на всіх обʼєктах критичної інфраструктури потрібні відповідні альтернативні джерела енергозабезпечення.

Павло Башинський

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