Як в Україні планують стимулювати встановлення сонячної генерації? Зеленський розповів деталі
Київ • УНН
Президент Зеленський доручив Кабінету Міністрів представити пільгову програму стимулювання встановлення об'єктів сонячної генерації та зберігання енергії в Україні з нульовими відсотковими ставками для громадян, щоб забезпечити альтернативними джерелами енергії критично важливу інфраструктуру та готовність до опалювального сезону.
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів негайно представити програму для стимулювання в Україні встановлення сонячної генерації та накопичувачів енергії, максимально сприятливу програму. Також він наголосив, що на всіх обʼєктах критичної інфраструктури потрібні відповідні альтернативні джерела енергозабезпечення. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
"Уряду доручено негайно представити програму для стимулювання в Україні встановлення сонячної генерації та накопичувачів енергії, максимально сприятливу програму. Щоб це був за легкістю аналог програми "5-7-9", але відсоток – нуль річних у гривні для громадян", - сказав Зеленський.
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Він наголосив на необхідності чіткого плану добудови всіх захисних споруд для енергетики, і щодо кожного такого обʼєкта – чіткий термін завершення робіт. Треба пришвидшуватись виконавцям на кожному рівні.
"На всіх громадських та адміністративних обʼєктах у країні, на всіх обʼєктах критичної інфраструктури потрібні відповідні альтернативні джерела енергозабезпечення. Заради цього уряд, обласні та місцеві адміністрації, енергокомпанії та кожен, хто має бути залучений, повинні працювати разом і так, щоб Україна увійшла в опалювальний сезон підготовленою на рівні кожної громади та всієї нашої держави", - додав Зеленський.
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