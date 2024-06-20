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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Як в Україні планують стимулювати встановлення сонячної генерації? Зеленський розповів деталі

Київ • УНН

 • 36752 перегляди

Президент Зеленський доручив Кабінету Міністрів представити пільгову програму стимулювання встановлення об'єктів сонячної генерації та зберігання енергії в Україні з нульовими відсотковими ставками для громадян, щоб забезпечити альтернативними джерелами енергії критично важливу інфраструктуру та готовність до опалювального сезону.

Як в Україні планують стимулювати встановлення сонячної генерації? Зеленський розповів деталі

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів негайно представити програму для стимулювання в Україні встановлення сонячної генерації та накопичувачів енергії, максимально сприятливу програму. Також він наголосив, що на всіх обʼєктах критичної інфраструктури потрібні відповідні альтернативні джерела енергозабезпечення. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

"Уряду доручено негайно представити програму для стимулювання в Україні встановлення сонячної генерації та накопичувачів енергії, максимально сприятливу програму. Щоб це був за легкістю аналог програми "5-7-9", але відсоток – нуль річних у гривні для громадян", - сказав Зеленський.

Готуємо рішення для надійного проходження опалювального сезону: Зеленський провів нараду щодо ситуації з енергетикою19.06.24, 19:06 • 16754 перегляди

Він наголосив на необхідності чіткого плану добудови всіх захисних споруд для енергетики, і щодо кожного такого обʼєкта – чіткий термін завершення робіт. Треба пришвидшуватись виконавцям на кожному рівні.

"На всіх громадських та адміністративних обʼєктах у країні, на всіх обʼєктах критичної інфраструктури потрібні відповідні альтернативні джерела енергозабезпечення. Заради цього уряд, обласні та місцеві адміністрації, енергокомпанії та кожен, хто має бути залучений, повинні працювати разом і так, щоб Україна увійшла в опалювальний сезон підготовленою на рівні кожної громади та всієї нашої держави", - додав Зеленський.

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