Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров немедленно представить программу для стимулирования в Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии, максимально благоприятную программу. Также он отметил, что на всех объектах критической инфраструктуры нужны соответствующие альтернативные источники энергообеспечения. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"Правительству поручено немедленно представить программу для стимулирования в Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии, максимально благоприятную программу. Чтобы это был по легкости аналог программы "5-7-9", но процент – ноль годовых в гривне для граждан", - сказал Зеленский.

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Он отметил необходимость четкого плана достройки всех защитных сооружений для энергетики, и по каждому такому объекту – четкий срок завершения работ. Надо ускоряться исполнителям на каждом уровне.

"На всех общественных и административных объектах в стране, на всех объектах критической инфраструктуры нужны соответствующие альтернативные источники энергообеспечения. Ради этого правительство, областные и местные администрации, энергокомпании и каждый, кто должен быть привлечен, должны работать вместе и так, чтобы Украина вошла в отопительный сезон подготовленной на уровне каждой громады и всего нашего государства", - добавил Зеленский.

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