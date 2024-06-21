Кабинет министров утвердил использование средств Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации, что позволит начать дополнительную программу энергоэффективности и усиления устойчивости энергосистемы Украины на 759 млн гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

"Сегодня утверждаем порядок использования средств Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации. Речь идет о дополнительной программе энергоэффективности и усилении устойчивости энергосистемы Украины на 759 млн гривен.

На что пойдут эти средства? Прежде всего на снижение ставок по кредитам для реализации проектов энергоэффективности и установления альтернативных источников энергии", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что государство расширяет возможность получить льготные займы, или бизнес и люди могли уменьшить потребление электроэнергии или создать дополнительный источник для ее генерации.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что порядок определяет механизм использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете по бюджетной программе Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации.

Предусмотрено, что бюджетные средства направляются по следующим направлениям:

финансовое обеспечение мероприятий и государственных целевых программ в сфере энергоэффективности, увеличение использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива и сокращение объема выбросов углерода;

финансовое обеспечение компенсации, возмещения, удешевления обязательств физических и юридических лиц по кредитным договорам, которые заключены для осуществления энергоэффективных мероприятий, внедрения энергосервиса, увеличения использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива и сокращения объема выбросов углерода;



выполнение долговых обязательств по заимствованиям, полученным государством для реализации инвестиционных проектов в сфере энергоэффективности, увеличение использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива и сокращение объема выбросов углерода.



Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров немедленно представить программу для стимулирования в Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии, максимально благоприятную программу. Также он отметил, что на всех объектах критической инфраструктуры нужны соответствующие альтернативные источники энергообеспечения.