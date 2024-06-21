Киев • УНН
Кабинет Министров утвердил программу энергоэффективности и повышения устойчивости украинской энергетической системы стоимостью 759 млн грн, включающую снижение ставок по кредитам для реализации проектов в области энергоэффективности и установления альтернативных источников энергии.
Кабинет министров утвердил использование средств Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации, что позволит начать дополнительную программу энергоэффективности и усиления устойчивости энергосистемы Украины на 759 млн гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
"Сегодня утверждаем порядок использования средств Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации. Речь идет о дополнительной программе энергоэффективности и усилении устойчивости энергосистемы Украины на 759 млн гривен.
На что пойдут эти средства? Прежде всего на снижение ставок по кредитам для реализации проектов энергоэффективности и установления альтернативных источников энергии", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что государство расширяет возможность получить льготные займы, или бизнес и люди могли уменьшить потребление электроэнергии или создать дополнительный источник для ее генерации.
Дополнение
Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что порядок определяет механизм использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете по бюджетной программе Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации.
Предусмотрено, что бюджетные средства направляются по следующим направлениям:
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров немедленно представить программу для стимулирования в Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии, максимально благоприятную программу. Также он отметил, что на всех объектах критической инфраструктуры нужны соответствующие альтернативные источники энергообеспечения.