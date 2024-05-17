Кабмін затвердив нову форму військового квитка: як виглядатиме документ

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Київ • УНН

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Кабінет Міністрів України затвердив порядок видачі електронних та паперових військово-облікових документів призовникам, військовозобов'язаним та резервістам, який набуде чинності 18 травня разом із законом про посилення мобілізації.

Кабінет міністрів України затвердив порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа. Передбачається, що Військово-обліковий документ зможе формуватися в електронній формі засобами порталу Дія. Про це пише УНН з посиланням на постанову Кабміну.

Деталі 

Зазначається, що постанова набере чинності 18 травня одночасно із законом про посилення мобілізації.

Відповідно до нового порядку військово-обліковий документ є документом, що визначає належність його власника до виконання військового обов’язку, який оформляється та видається громадянину України, який є призовником, військовозобов’язаним або резервістом, у тому числі якщо він був виключений з військового обліку. 

Тобто, військово-обліковий документ буде виданий навіть тим, хто раніше був визнаний непридатним до військової служби чи досяг граничного віку перебування в запасі. У таких громадян, які виключені з військового обліку, військово-обліковий документ не вилучається і до нього вносяться дані про виключення із військового облік.

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Зазначається, що військово-обліковий документ оформляється та видається:

  • в електронній формі — засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (у разі технічної реалізації);
  • у паперовій формі — на бланку, форма якого затверджується постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 р. № 559.

Також в Кабміні показали, як виглядатиме військово-обліковий документ після 18 квітня. 

Відомості, що зазначені у військово-обліковому документі громадянина України, який перебуває або був виключений з військового обліку, повинні відповідати відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відповідність відомостей, зазначених у військово-обліковому документі на бланку, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі, перевіряється через:

  • електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста;
  • районний (міський) ТЦК або його відділ (орган СБУ, розвідувальний орган).

Доповнення

Згідно з постановою Кабміну у військово-обліковому документі в електронній формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду, що містить відомості про зазначений документ (QR-код військово-облікового документа):

  • прізвище; власне ім’я (усі власні імена); по батькові;
  • дата народження;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • окремий номер запису у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • відомості про результати медичних оглядів, що проводилися з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;
  • відомості про наявність відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів;
  • військове звання;
  • військово-облікова спеціальність (для військовозобов’язаних та резервістів СБУ — код профілю підготовки і напрям службової та оперативно-службової діяльності);
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
  • відомості про виконання військового обов’язку;
  • відомості про військовий облік;
  • відомості щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції;
  • дата і час формування військово-облікового документа в електронній формі.

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Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього. Військово-обліковий документ в електронній формі та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу

- наголошують в Кабміні.

Що стосується "паперового" військового квитка, то бланк військово-облікового документа у паперовій формі виготовляється самостійно ТЦК. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про збільшення штрафів за порушення військового обліку та мобілізаційного законодавства в Україні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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