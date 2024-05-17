Кабмін затвердив нову форму військового квитка: як виглядатиме документ

Кабінет міністрів України затвердив порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа. Передбачається, що Військово-обліковий документ зможе формуватися в електронній формі засобами порталу Дія. Про це пише УНН з посиланням на постанову Кабміну.

Деталі

Зазначається, що постанова набере чинності 18 травня одночасно із законом про посилення мобілізації.

Відповідно до нового порядку військово-обліковий документ є документом, що визначає належність його власника до виконання військового обов’язку, який оформляється та видається громадянину України, який є призовником, військовозобов’язаним або резервістом, у тому числі якщо він був виключений з військового обліку.

Тобто, військово-обліковий документ буде виданий навіть тим, хто раніше був визнаний непридатним до військової служби чи досяг граничного віку перебування в запасі. У таких громадян, які виключені з військового обліку, військово-обліковий документ не вилучається і до нього вносяться дані про виключення із військового облік.

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Зазначається, що військово-обліковий документ оформляється та видається:

Також в Кабміні показали, як виглядатиме військово-обліковий документ після 18 квітня.

Відомості, що зазначені у військово-обліковому документі громадянина України, який перебуває або був виключений з військового обліку, повинні відповідати відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відповідність відомостей, зазначених у військово-обліковому документі на бланку, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі, перевіряється через:

Доповнення

Згідно з постановою Кабміну у військово-обліковому документі в електронній формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду, що містить відомості про зазначений документ (QR-код військово-облікового документа):

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Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього. Військово-обліковий документ в електронній формі та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу