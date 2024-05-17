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Лише за наявності військового квитка: з 18 травня МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків за кордоном

Лише за наявності військового квитка: з 18 травня МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків за кордоном

Київ • УНН

 • 28455 перегляди

Міністерство закордонних справ України повідомило, що з 18 травня військовозобов'язані зможуть отримувати консульські послуги за кордоном, надавши військовий квиток у паперовому або електронному вигляді разом з іншими документами, необхідними для отримання обраної консульської послуги.

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що пауза в прийомі нових заяв на надання консульських послуг від окремої категорії громадян України добігає кінця. З 18 травня військовозобов'язані чоловіки зможуть отримати консульські послуги згідно з новим законодавством. Про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН.

Деталі 

МЗС України вже дало розпорядження закордонним дипломатичним установам із 18 травня відновити згідно з чинним законодавством прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, що був призупинений 23 квітня

- заявили у відомстві. 

За кілька тижнів технічної паузи фахівці МЗС оперативно актуалізували нормативні документи та внесли зміни до алгоритмів інформаційно-комунікаційних систем, що дозволило привести консульську діяльність у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Окрему роботу провело Міністерство оборони України та інші органи влади для створення механізмів оновлення військово-облікових даних і їхньої синхронізації з консульськими послугами МЗС. 

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Як тепер відбуватиметься надання консульських послуг чоловікам призовного віку?

З 18 травня чоловіки віком 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг. 

Згідно з новим законодавством, поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, такі заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому (ВОД) або електронному вигляді (е-ВОД).

При цьому слід звернути увагу, що паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ

- заявили в МЗС.

При цьому слід звернути увагу, що паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ.

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Що таке паперовий військово-обліковий документ (ВОД)?

Паперовим військово-обліковим документом є посвідчення про приписку до призовної дільниці (видається призовникам) або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (видається військовозобов’язаним).

Таким чином, призовникам потрібно мати посвідчення про приписку до призовної дільниці, а військовозобов’язаним і військовослужбовцям – військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Паперові військово-облікові документи діятимуть лише до моменту запуску електронного кабінету призовника. Після його запуску діятимуть електронні військово-облікові документи, які кожен заявник зможе самостійно сформувати онлайн в електронному кабінеті.

Що робити, якщо електронний кабінет призовника ще не запрацював, але і паперового документа немає?

Громадянин України може скористатися тимчасовою альтернативною опцією: стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульського обліку, і тоді подати заяву на отримання консульської послуги, не маючи електронного чи паперового військово-облікового документа.

У такому разі не потрібно робити окремий запис в електронній черзі на подання документів для взяття на тимчасовий консульський облік або оновлення даних консульського обліку (такі документи подаються у рамках запису в електронну чергу на відповідну консульську послугу разом із пакетом необхідних для її отримання документів).  

Перелік документів, необхідних для взяття на тимчасовий консульський облік або оновлення даних для перебування на ньому міститься у відповідному розділі на сайті закордонної дипломатичної установи, яка надає цю послугу для мешканців свого консульського округу. 

У разі наявності дозволу на проживання в іноземній державі, громадянин має також додати копію такого дозволу до документів для взяття на облік. 

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Важливо уточнити, що загалом така процедура є тимчасовою і діятиме лише до моменту, коли в електронному кабінеті призовника з’явиться можливість самостійного формування електронного військово-облікового документа. З цього моменту прийняття на облік або оновлення даних консульського обліку вже не буде замінювати собою вимогу надання електронного військово-облікового документа

- наголосили в Міністерстві закордонних справ. 

Коли можна не подавати паперовий чи електронний військово-обліковий документ для отримання консульських послуг?

Паперовий чи електронний військово-обліковий документ для отримання консульських послуг можна не подавати у трьох випадках:

  • По-перше, якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (т.зв. «білий паспорт»);
  • По-друге, коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий з батьків якої є іноземцем або особою без громадянства;
  • По-третє, якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник.

Що робити, якщо немає не лише паперового військово-облікового документа, а й закордонного паспорта?

Для взяття на тимчасовий консульський облік наявність закордонного паспорта обов'язкова. У такому разі громадянин має дочекатися 18 червня, коли, згідно з повідомленням Міністерства оборони, в електронному кабінеті призовника з’явиться можливість сформувати електронний військово-обліковий документ.

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Сформувавши такий документ, громадянин зможе звернутися з ним до консульської установи для оформлення закордонного паспорта.

Для громадян, які не мають закордонного паспорта, також залишається доступною можливість оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (т.зв. "білий паспорт").

Нагадаємо

Минулого місяця, 23 травня, Міністерство закордонних справ України тимчасово призупинило прийом нових заяв на консульські послуги від українських чоловіків віком 18-60 років  за кордоном, у зв'язку з новим законом про військову службу та мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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