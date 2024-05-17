Только при наличии военного билета: с 18 мая МИД возобновляет консульские услуги для мужчин за рубежом

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что пауза в приеме новых заявлений на предоставление консульских услуг от отдельной категории граждан Украины подходит к концу. С 18 мая военнообязанные мужчины смогут получить консульские услуги согласно новому законодательству. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.

Детали

МИД Украины уже дал распоряжение зарубежным дипломатическим учреждениям с 18 мая возобновить согласно действующему законодательству прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста, который был приостановлен 23 апреля - заявили в ведомстве.

За несколько недель технической паузы специалисты МИД оперативно актуализировали нормативные документы и внесли изменения в алгоритмы информационно-коммуникационных систем, что позволило привести консульскую деятельность в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".

Отдельную работу провело Министерство обороны Украины и другие органы власти для создания механизмов обновления военно-учетных данных и их синхронизации с консульскими услугами МИД.

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Как теперь будет происходить предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста?

С 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет, которые временно находятся за рубежом, имеют возможность подать заявления на получение консульских услуг.

Согласно новому законодательству, наряду с документами, которые необходимы для получения выбранной консульской услуги, такие заявители должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном (ВОД) или электронном виде (е-ВОД).

При этом следует обратить внимание, что бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ - заявили в МИДе.

При этом следует обратить внимание, что бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ.

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Что такое бумажный военно-учетный документ (ВОД)?

Бумажным военно-учетным документом является удостоверение о приписке к призывному участку (выдается призывникам) или военный билет или временное удостоверение военнообязанного (выдается военнообязанным).

Таким образом, призывникам нужно иметь удостоверение о приписке к призывному участку, а военнообязанным и военнослужащим - военный билет или временное удостоверение.

Бумажные военно-учетные документы будут действовать только до момента запуска электронного кабинета призывника. После его запуска будут действовать электронные военно-учетные документы, которые каждый заявитель сможет самостоятельно сформировать онлайн в электронном кабинете.

Что делать, если электронный кабинет призывника еще не заработал, но и бумажного документа нет?

Гражданин Украины может воспользоваться временной альтернативной опцией: стать на временный консульский учет или обновить свои данные консульского учета, и тогда подать заявление на получение консульской услуги, не имея электронного или бумажного военно-учетного документа.

В таком случае не нужно делать отдельную запись в электронной очереди на подачу документов для постановки на временный консульский учет или обновления данных консульского учета (такие документы подаются в рамках записи в электронную очередь на соответствующую консульскую услугу вместе с пакетом необходимых для ее получения документов).

Перечень документов, необходимых для постановки на временный консульский учет или обновления данных для пребывания на нем содержится в соответствующем разделе на сайте зарубежного дипломатического учреждения, которое предоставляет эту услугу для жителей своего консульского округа.

В случае наличия вида на жительство в иностранном государстве, гражданин должен также приложить копию такого разрешения к документам для постановки на учет.

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Важно уточнить, что в целом такая процедура является временной и будет действовать только до момента, когда в электронном кабинете призывника появится возможность самостоятельного формирования электронного военно-учетного документа. С этого момента принятия на учет или обновления данных консульского учета уже не будет заменять собой требование предоставления электронного военно-учетного документа - отметили в Министерстве иностранных дел.

Когда можно не подавать бумажный или электронный военно-учетный документ для получения консульских услуг?

Бумажный или электронный военно-учетный документ для получения консульских услуг можно не подавать в трех случаях:

Во-первых, если речь идет об оформлении удостоверения личности на возвращение в Украину (т.н. "белый паспорт");

Во-вторых, когда консульское действие совершается в интересах ребенка, второй из родителей которого является иностранцем или лицом без гражданства;



В-третьих, если за консульской услугой обращается арестованный или лишенный свободы заявитель.



Что делать, если нет не только бумажного военно-учетного документа, но и загранпаспорта?

Для постановки на временный консульский учет наличие загранпаспорта обязательно. В таком случае гражданин должен дождаться 18 июня, когда, согласно сообщению Министерства обороны, в электронном кабинете призывника появится возможность сформировать электронный военно-учетный документ.

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Сформировав такой документ, гражданин сможет обратиться с ним в консульское учреждение для оформления загранпаспорта.

Для граждан, не имеющих загранпаспорта, также остается доступной возможность оформления удостоверения личности на возвращение в Украину (т.н. "белый паспорт").

Напомним

В прошлом месяце, 23 мая, Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых заявлений на консульские услуги от украинских мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом, в связи с новым законом о военной службе и мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.