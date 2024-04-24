Кулеба назвал справедливостью решение о приостановлении предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал приостановление предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом назвав неприемлемым то, чтобы они "сидели в ресторанах", в то время как "ребята в окопах очень устали", в интервью The Guardian, передает УНН.

Детали

Кулеба сказал, что объявленное во вторник прекращение консульского обслуживания украинских мужчин боевого возраста, проживающих за рубежом, - это справедливость в то время, когда "ребята в окопах очень устали".

"Они не понимают, почему правительство не пытается привлечь больше людей к участию в военных действиях", - заявил министр.

Кулеба сказал, что неизвестно, сколько украинских мужчин вернется, но неприемлемо, чтобы те, кто находится за пределами страны, "сидели в ресторанах", в то время как другие умирают.

Дополнение

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки планирует вызвать представителей МИД для разъяснения распоряжения о приостановлении предоставления консульских услуг для украинских мужчин за рубежом

Напомним

Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых заявлений на консульские услуги от украинских мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом, в связи с новым законом о военной службе и мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.