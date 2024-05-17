Кабмин утвердил новую форму военного билета: как будет выглядеть документ

Кабинет министров Украины утвердил порядок оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа. Предполагается, что Военно-учетный документ сможет формироваться в электронной форме средствами портала Дія. Об этом пишет УНН со ссылкой на постановление Кабмина.

Детали

Отмечается, что постановление вступит в силу 18 мая одновременно с законом об усилении мобилизации.

Согласно новому порядку военно-учетный документ является документом, определяющим принадлежность его владельца к выполнению воинского долга, который оформляется и выдается гражданину Украины, который является призывником, военнообязанным или резервистом, в том числе если он был исключен с воинского учета.

То есть, военно-учетный документ будет выдан даже тем, кто ранее был признан непригодным к военной службе или достиг предельного возраста пребывания в запасе. У таких граждан, которые исключены с воинского учета, военно-учетный документ не изымается и в него вносятся данные об исключении из военного учета.

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Отмечается, что военно-учетный документ оформляется и выдается:

в электронной форме - средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны и Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія), в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія) (в случае технической реализации);

в бумажной форме - на бланке, форма которого утверждается постановлением Кабинета Министров от 16 мая 2024 г. № 559.



Также в Кабмине показали, как будет выглядеть военно-учетный документ после 18 апреля.

Сведения, указанные в военно-учетном документе гражданина Украины, который находится или был исключен из воинского учета, должны соответствовать сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Соответствие сведений, указанных в военно-учетном документе на бланке, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре, проверяется через:

электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;

районный (городской) ТЦК или его отдел (орган СБУ, разведывательный орган).

Дополнение

Согласно постановлению Кабмина в военно-учетном документе в электронной форме отображается уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрих-кода, содержащего сведения об указанном документе (QR-код военно-учетного документа):

фамилия; собственное имя (все имена собственные); отчество;

дата рождения;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

отдельный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;

сведения о результатах медицинских осмотров, которые проводились с целью определения пригодности к выполнению воинского долга;

сведения о наличии отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы для призывников или отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации на особый период (бронирование) для военнообязанных и резервистов;

воинское звание;

военно-учетная специальность (для военнообязанных и резервистов СБУ - код профиля подготовки и направление служебной и оперативно-служебной деятельности);

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

сведения о выполнении воинского долга;

сведения о воинском учете;

сведения об обращении или сообщении о совершении административного или уголовного правонарушения в Национальную полицию;

дата и время формирования военно-учетного документа в электронной форме.

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Военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него. Военно-учетный документ в электронной форме и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу - отмечают в Кабмине.

Что касается "бумажного" военного билета, то бланк военно-учетного документа в бумажной форме изготавливается самостоятельно ТЦК.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об увеличении штрафов за нарушение воинского учета и мобилизационного законодательства в Украине.