Кабмин утвердил новую форму военного билета: как будет выглядеть документ

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Террор рф не будет оставаться безнаказанным: Зеленский поблагодарил всех кто производит дроны и точно их применяет
Украина заставляет Россию отвечать за свою агрессию, используя беспилотники для нанесения точных ударов по российским военным объектам.
На грани развода: Бен Аффлек покидает дом в Лос-Анджелесе на фоне слухов о разрыве с Дженнифер Лопес
Бен Аффлек был сфотографирован на выходе из отдельного дома в Брентвуде, Лос-Анджелес, подпитывая слухи о возможном разводе с Дженнифер Лопес, поскольку они, как сообщается, больше не живут вместе.
Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до трех, а количество раненых - до 28
Три человека погибли и 28 получили ранения в результате российского ракетного обстрела Харькова.
Зеленский о Саммите мира: есть согласие от государств со всех континентов
Президент Зеленский провел совещание по подготовке к первому Саммиту мира в Швейцарии, направленного на справедливое завершение войны, в котором примут участие государства со всех континентов.
В Испании полиция изъяла у картеля рекордную партию метамфетамина в почти 2 тонны
Испанская полиция изъяла 1,8 тонны метамфетамина у мексиканского картеля Синалоа, арестовав 5 подозреваемых. Правоохранители говорят, что это самая большая конфискованная партия наркотика.
В результате атаки российского беспилотника два человека получили ранения в селе Веселое Херсонской области
Российские военные атаковали людей в селе Веселое Херсонской области с помощью беспилотника, ранив двух мужчин в возрасте 59 лет.
Фактически вся Харьковская операция рф сводится к попытке ослабить ВСУ в целом по фронту - Зеленский
По словам президента Зеленского, вся харьковская операция российских войск - это попытка ослабить украинские силы по всей линии фронта и усилить российскую пропаганду, направленную на мировых лидеров.
российский удар по Одессе: спасатели показали фото последствий атаки
Российский ракетный удар в Одесской области вызвал пожар на складе площадью 8000 квадратных метров, в результате чего 1 человек погиб и 8 получили ранения.
Энергетика потеряла существенную часть генерации, есть потребность в рациональном потреблении - Президент
По словам Президента Зеленского, после российских ударов энергетический сектор Украины потерял значительные генерирующие мощности, что обусловливает необходимость рационального потребления электроэнергии до восстановления.