11:49
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Кабмін провів кадрові перестановки в Міненерго, Міносвіти та Мінцифри

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Кабінет Міністрів України звільнив заступників міністрів енергетики, освіти і науки, а також цифрової трансформації. Деякі з них отримали нові посади в інших відомствах.

Кабінет міністрів України здійснив перестановки в низці відомств - було звільнено заступників в міністерствах освіти і науки енергетики і цифрової трансформації. Водночас деякі зі звільнених отримали нові посади, але у інших відомствах, повідомляє УНН з посиланням на постійного представника Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Тараса Мельничука.

Деталі

Рішенням Кабміну було звільнено:

  • Корзуна Анатолія - з посади заступника Міністра енергетики України;
    • Андарака Романа - з посади заступника Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
      • Суярка Сергія - з посади державного секретаря Міністерства енергетики України;
        • Турчака Івана - з посади державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України;
          • Сташківа Андрія - з посади заступника Міністра освіти і науки України.

            Водночас уряд призначив:

            • Москаленко Валентину - заступником Міністра енергетики України;
              • Куцевола Анатолія - заступником Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції;
                • Малашкіна Максима - державним секретарем Міністерства енергетики України;
                  • Турчака Івана - державним секретарем Міністерства оборони України.

                    Тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України на Ругаєва Дмитра.

                    Нагадаємо

                    Раніше УНН повідомляв, що Кабінет міністрів України звільнив Ганну Гвоздяр, Володимира Заверуху, Анатолія Клочка, Олександра Козенка та Миколу Шевцова з посад заступників міністра оборони. Частина з них продовжить працювати в команді Міністерства оборони.

                    Євген Устименко

                    СуспільствоПолітика
                    Енергетика
                    Кабінет Міністрів України
                    Міністерство освіти і науки України
                    Міністерство оборони України
                    Міністерство енергетики України
                    Верховна Рада України