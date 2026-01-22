Кабмін провів кадрові перестановки в Міненерго, Міносвіти та Мінцифри

Кабінет міністрів України здійснив перестановки в низці відомств - було звільнено заступників в міністерствах освіти і науки енергетики і цифрової трансформації. Водночас деякі зі звільнених отримали нові посади, але у інших відомствах, повідомляє УНН з посиланням на постійного представника Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Тараса Мельничука.

Деталі

Рішенням Кабміну було звільнено:

Корзуна Анатолія - з посади заступника Міністра енергетики України;

Андарака Романа - з посади заступника Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Суярка Сергія - з посади державного секретаря Міністерства енергетики України;

Турчака Івана - з посади державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України;

Сташківа Андрія - з посади заступника Міністра освіти і науки України.

Водночас уряд призначив:

Москаленко Валентину - заступником Міністра енергетики України;

Куцевола Анатолія - заступником Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції;

Малашкіна Максима - державним секретарем Міністерства енергетики України;

Турчака Івана - державним секретарем Міністерства оборони України.

Тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України на Ругаєва Дмитра.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Кабінет міністрів України звільнив Ганну Гвоздяр, Володимира Заверуху, Анатолія Клочка, Олександра Козенка та Миколу Шевцова з посад заступників міністра оборони. Частина з них продовжить працювати в команді Міністерства оборони.