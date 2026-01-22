$43.180.08
11:49 • 4570 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 14018 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 8210 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 11313 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 14625 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 20098 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 26990 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 41558 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39882 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 66859 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Кабмин провел кадровые перестановки в Минэнерго, Минобразования и Минцифры

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Кабинет Министров Украины уволил заместителей министров энергетики, образования и науки, а также цифровой трансформации. Некоторые из них получили новые должности в других ведомствах.

Кабмин провел кадровые перестановки в Минэнерго, Минобразования и Минцифры

Кабинет министров Украины произвел перестановки в ряде ведомств - были уволены заместители в министерствах образования и науки, энергетики и цифровой трансформации. В то же время некоторые из уволенных получили новые должности, но в других ведомствах, сообщает УНН со ссылкой на постоянного представителя Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.

Подробности

Решением Кабмина были уволены:

  • Корзун Анатолий - с должности заместителя Министра энергетики Украины;
    • Андарак Роман - с должности заместителя Министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
      • Суярко Сергей - с должности государственного секретаря Министерства энергетики Украины;
        • Турчак Иван - с должности государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины;
          • Сташкив Андрей - с должности заместителя Министра образования и науки Украины.

            В то же время правительство назначило:

            • Москаленко Валентину - заместителем Министра энергетики Украины;
              • Куцевола Анатолия - заместителем Министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции;
                • Малашкина Максима - государственным секретарем Министерства энергетики Украины;
                  • Турчака Ивана - государственным секретарем Министерства обороны Украины.

                    Временно возложено исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины на Ругаева Дмитрия.

                    Напомним

                    Ранее УНН сообщал, что Кабинет министров Украины уволил Анну Гвоздяр, Владимира Заверуху, Анатолия Клочко, Александра Козенко и Николая Шевцова с должностей заместителей министра обороны. Часть из них продолжит работать в команде Министерства обороны.

                    Евгений Устименко

