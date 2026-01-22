Кабмин провел кадровые перестановки в Минэнерго, Минобразования и Минцифры

Кабинет министров Украины произвел перестановки в ряде ведомств - были уволены заместители в министерствах образования и науки, энергетики и цифровой трансформации. В то же время некоторые из уволенных получили новые должности, но в других ведомствах, сообщает УНН со ссылкой на постоянного представителя Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.

Подробности

Решением Кабмина были уволены:

Корзун Анатолий - с должности заместителя Министра энергетики Украины;

Андарак Роман - с должности заместителя Министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Суярко Сергей - с должности государственного секретаря Министерства энергетики Украины;

Турчак Иван - с должности государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины;

Сташкив Андрей - с должности заместителя Министра образования и науки Украины.

В то же время правительство назначило:

Москаленко Валентину - заместителем Министра энергетики Украины;

Куцевола Анатолия - заместителем Министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции;

Малашкина Максима - государственным секретарем Министерства энергетики Украины;

Турчака Ивана - государственным секретарем Министерства обороны Украины.

Временно возложено исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины на Ругаева Дмитрия.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Кабинет министров Украины уволил Анну Гвоздяр, Владимира Заверуху, Анатолия Клочко, Александра Козенко и Николая Шевцова с должностей заместителей министра обороны. Часть из них продолжит работать в команде Министерства обороны.