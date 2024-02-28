Кабмін погодив призначення першого заступника голови Одеської ОВА
Київ • УНН
Кабінет Міністрів схвалив призначення Олександра Харлова на посаду першого заступника голови Одеської обласної військової адміністрації.
Кабінет міністрів України погодив призначення Олександра Харлова першим заступником голови Одеської обласної військової адміністрації. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
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Як зазначено на сайті Одеської ОВА, Олександр Харлов має 19 років стажу державної служби. В облдержадміністрації він відповідає за медичну сферу, сферу житлово-комунального господарства тощо.
Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що забезпечення якісної та доступної медицини на Одещині є одним із основних напрямків роботи Одеської обладміністрації.
Так, нещодавно в Дунайській обласній лікарні, що на Одещині, після капітального ремонту відкрили відділення інтервенційної радіології.
У січні цьогоріч Одещина отримала унікальні опікові ліжка та витратні матеріали, профінансовані благодійниками, для допомоги тим, хто отримав важкі опіки, часто внаслідок російських атак.
В недавньому інтерв'ю Харлов повідомив про результати роботи в медичній сфері. За його словами, на Одещині триває "очистка" медичних закладів від неефективних. Результатом комплексних перевірок лікарень, ініційованих очільником облдержадміністрації Олегом Кіпером, стала заміна керівників щонайменше пʼяти обласних медцентрів: дитячої лікарні, екстреної допомоги, онкоцентру, центру значущих хвороб та психоневрологічного диспансеру. І це вже дало свої плоди. Детальніше – в матеріалі УНН за посиланням.