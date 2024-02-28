Кабмин согласовал назначение первого заместителя главы Одесской ОВА
Киев • УНН
Кабинет Министров одобрил назначение Александра Харлова на должность первого заместителя председателя Одесской областной военной администрации.
Кабинет министров Украины согласовал назначение Александра Харлова первым заместителем главы Одесской областной военной администрации. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Как указано на сайте Одесской ОВА, Александр Харлов имеет 19 лет стажа государственной службы. В облгосадминистрации он отвечает за медицинскую сферу, сферу жилищно-коммунального хозяйства и тому подобное.
Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что обеспечение качественной и доступной медицины в Одесской области является одним из основных направлений работы Одесской обладминистрации.
Так, недавно в Дунайской областной больнице, что в Одесской области, после капитального ремонта открыли отделение интервенционной радиологии.
В январе этого года Одесская область получила уникальные ожоговые кровати и расходные материалы, профинансированные благотворителями, для помощи тем, кто получил тяжелые ожоги, часто в результате российских атак.
В недавнем интервью Харлов сообщил о результатах работы в медицинской сфере. По его словам, в Одесской области продолжается "очистка" медицинских учреждений от неэффективных. Результатом комплексных проверок больниц, инициированных главой облгосадминистрации Олегом Кипером, стала замена руководителей как минимум пяти областных медцентров: детской больницы, экстренной помощи, онкоцентра, центра значимых болезней и психоневрологического диспансера. И это уже дало свои плоды. Подробнее - в материале УНН по ссылке.
Кабмин согласовал назначение первого заместителя главы Одесской ОВА
Кабинет Министров одобрил назначение Александра Харлова на должность первого заместителя председателя Одесской областной военной администрации.
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