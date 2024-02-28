Кабмин согласовал назначение первого заместителя главы Одесской ОВА

Кабинет министров Украины согласовал назначение Александра Харлова первым заместителем главы Одесской областной военной администрации. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Как указано на сайте Одесской ОВА, Александр Харлов имеет 19 лет стажа государственной службы. В облгосадминистрации он отвечает за медицинскую сферу, сферу жилищно-коммунального хозяйства и тому подобное.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что обеспечение качественной и доступной медицины в Одесской области является одним из основных направлений работы Одесской обладминистрации.

Так, недавно в Дунайской областной больнице, что в Одесской области, после капитального ремонта открыли отделение интервенционной радиологии.

В январе этого года Одесская область получила уникальные ожоговые кровати и расходные материалы, профинансированные благотворителями, для помощи тем, кто получил тяжелые ожоги, часто в результате российских атак.

В недавнем интервью Харлов сообщил о результатах работы в медицинской сфере. По его словам, в Одесской области продолжается "очистка" медицинских учреждений от неэффективных. Результатом комплексных проверок больниц, инициированных главой облгосадминистрации Олегом Кипером, стала замена руководителей как минимум пяти областных медцентров: детской больницы, экстренной помощи, онкоцентра, центра значимых болезней и психоневрологического диспансера. И это уже дало свои плоды. Подробнее - в материале УНН по ссылке.