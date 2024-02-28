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Кабмин согласовал назначение первого заместителя главы Одесской ОВА

Кабмин согласовал назначение первого заместителя главы Одесской ОВА

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 06:26  •  9216 просмотра

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Кабинет Министров одобрил назначение Александра Харлова на должность первого заместителя председателя Одесской областной военной администрации.

Кабинет министров Украины согласовал назначение Александра Харлова первым заместителем главы Одесской областной военной администрации. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Как указано на сайте Одесской ОВА, Александр Харлов имеет 19 лет стажа государственной службы. В облгосадминистрации он отвечает за медицинскую сферу, сферу жилищно-коммунального хозяйства и тому подобное.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что обеспечение качественной и доступной медицины в Одесской области является одним из основных направлений работы Одесской обладминистрации.

Так, недавно в Дунайской областной больнице, что в Одесской области, после капитального ремонта открыли отделение интервенционной радиологии

В январе этого года Одесская область получила уникальные ожоговые кровати и расходные материалы, профинансированные благотворителями, для помощи тем, кто получил тяжелые ожоги, часто в результате российских атак.  

В недавнем интервью Харлов сообщил о результатах работы в медицинской сфере. По его словам, в Одесской области продолжается "очистка" медицинских учреждений от неэффективных. Результатом комплексных проверок больниц, инициированных главой облгосадминистрации Олегом Кипером, стала замена руководителей как минимум пяти областных медцентров: детской больницы, экстренной помощи, онкоцентра, центра значимых болезней и психоневрологического диспансера. И это уже дало свои плоды. Подробнее - в материале УНН по ссылке.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Кабмин согласовал назначение первого заместителя главы Одесской ОВА

Кабинет Министров одобрил назначение Александра Харлова на должность первого заместителя председателя Одесской областной военной администрации.

Политика •   •  9216 просмотра
Кабмин согласовал назначение первого заместителя главы Одесской ОВА

В Херсоне россияне попали в грузовое судно, по области один погибший и двое раненых

Вчера российские войска обстреляли 21 населенный пункт в Херсонской области, повредив здания и инфраструктуру и убив одного человека.

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В Херсоне россияне попали в грузовое судно, по области один погибший и двое раненых

Враг нанес 234 удара по 11 населенным пунктам Запорожья: есть погибшая и раненый

Враг 234 раза открывал огонь по 11 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

Война •   •  15369 просмотра
Враг нанес 234 удара по 11 населенным пунктам Запорожья: есть погибшая и раненый

Выпустили около пол десятка снарядов: россияне обстреляли Никопольщину

Российские войска ночью обстреляли село в Никопольском районе Днепра, выпустив около полудесятка артиллерийских снарядов, жертв нет.

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Выпустили около пол десятка снарядов: россияне обстреляли Никопольщину

На фронте произошло 102 боевых столкновения - Генштаб

Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки на фронте произошло 102 боевых столкновения: враг наносил ракетные и авиационные удары, применял реактивные системы залпового огня, а украинские войска отражали атаки на разных участках фронта.

Война •   •  14609 просмотра
На фронте произошло 102 боевых столкновения - Генштаб

Еще плюс 1060 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 412 610 человек личного состава и 6570 танков.

Война •   •  15117 просмотра
Еще плюс 1060 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Спикер Джонсон пообещал, что вынесет на голосование помощь Украине "своевременно"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что поставит на голосование вопрос о помощи Украине "своевременно", но главным приоритетом является безопасность границы с Мексикой.

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Спикер Джонсон пообещал, что вынесет на голосование помощь Украине "своевременно"

На юге Силы ПВО сбили 10 "шахедов"

Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 10 иранских беспилотников "шахед", которые были отправлены из Черного моря для нападения на Николаевскую и Одесскую области, причем большинство из них были сбиты над морем.

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На юге Силы ПВО сбили 10 "шахедов"

Авиация сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла 15 ударов по живой силе противника, уничтожив 2 российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и 4 беспилотника-разведчика.

Война •   •  21098 просмотра
Авиация сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

Пусть решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину вдохновит других - премьер Эстонии Калас

Премьер-министр Эстонии Каллас надеется, что решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину вдохновит другие страны на предоставление большей военной помощи.

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Пусть решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину вдохновит других - премьер Эстонии Калас