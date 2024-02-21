В Одеській обладміністрації розповіли про стан медицини після масового звільнення неефективних управлінців

На Одещині триває "очистка" медичних закладів від неефективних менеджерів. Результатом комплексних перевірок лікарень, ініційованих очільником облдержадміністрації Олегом Кіпером, стала заміна керівників щонайменше пʼяти обласних медцентрів: дитячої лікарні, екстреної допомоги, онкоцентру, центру значущих хвороб та психоневрологінчого диспансеру. Як це вплинуло на сферу, в ефірі 7-го каналу (Одеса) розповів заступник очільника Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов, передає УНН.

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Зокрема, розповів як змінилася ситуація у дитячій обласній лікарні, де новим керівником у січні стала Ольга Удовиченко. За його словами, завдяки злагодженій роботі вдалося залучити допомогу міжнародних партнерів, а саме новий апарат ШВЛ для недоношених дітей.

"Це унікальні апарати, на які ми не витратили жодної бюджетної копійчини. Ці апарати були надані нашими друзями з Бремену. Техніка допомагає діткам, які народилися вагою до 500 грам. До речі, під час відкриття відділення ми стали свідками того, що одна дитинка вже скористалася цією необхідною медичною допомогою. І сьогодні нам дуже приємно констатувати той факт, що дитинка вже виписана з відділення. Її вага сягає вже понад 1,5 кг, її життю нічого не загрожує. Це - результат на практичній справі. Спільними зусиллями ми врятували життя дитині", - розповів він.

Найближчим часом планується вирішити проблему з харчуванням в лікарні, продовжив Харлов. Тендер вже оголошено, в ньому беруть участь кілька учасників. "Дуже сподіваюся, що питання харчування буде вирішено. Як для пацієнтів з батьками, так і для медперсоналу, бо це - запорука здоров’я", - уточнив він.

Серед іншого, влада області реанімувал проєкт будівництва нового корпусу сучасної європейської клініки на базі лікарні, розповів Харлов. Проєкт фінансуватимуть іноземні партнери, його вартість сягає майже 2 млрд грн.

"Це буде велика окрема нова дитяча обласна лікарня, побудована на території діючої. Якщо все вдасться – в кінці року розпочнеться будівництво. Воно триватиме біля трьох років", - додав він.

Змінилася ситуація і в Одеському обласному онкологічному диспансері. Після гучного скандалу і звільнення недобросовісних управлінців - новому керівництву вдалося завершити розробку проектно-кошторисну документацію для встановлення лінійного прискорювача.

Раніше цей процес саботовувався, зокрема через інтереси приватної клініки, яка наразі монопольно володіє таким прискорювачем.

Тепер планують встановити такий самий державний прискорювач.

"До 1 травня ми вкладаємося в план і будемо готові прийняти цей лінійний прискорювач від МОЗ", - коментує Харлов, додаючи, що облдержадміністрація має намір збільшити кількість вказаних апаратів в медзакладах області.

Заступник голови облдержадміністрації також відмітив раціональне використання бюджетних коштів новим очільником онкодиспансеру. Він розповів, що їй вдалося подвоїти суму коштів на рахунках медзакладу з 85 млн грн до 150 млн грн. І відмітив, що онкодиспансер сьогодні є установою, спроможною самостійно заробляти, покращувати свою матеріально технічну базу, надавати повний спектр медичних послуг населенню, не отрмуючи субвенцію з обласного бюджету.

Також Харлов розповів про покращення ситуації в роботі Центру екстренної меддопомоги.

Після скандалу із монопольною заправкою карет швидкої допомоги і звільненням колишньої керівниці Центру - заправляти швидкі стали п’ять нафтових компаній, серед яких ОККО, WOG і інші.

"Це призвело до економії у понад 4 млн грн лише за грудень 2023 року і січень 2024 року, в порівнянні з минулим роком. Ми повністю відійшли від паливних талонів майже на 100%: водії швидких заправляють автомобілі через електронний кабінет", - додав він.

Новому керівництву облдержадміністрація дісталася у спадок надскладна ситуація з парком карет швидкої, зізнався Харлов. Однак сьогодні вона покращується: від партнерів з Відня Одещина отримала п’ять карет швидкої меддопомоги класу С, від друзів з Бремену - 49 комплектів нової зимової гуми.

"Відкрили дві нові станції базування екстренної меддопомоги в місті Одеса. Ці станції дали можливість надавати в повному обсязі медичну допомогу відвідувачам Аркадії і Ланжерону, в різних локаціях. На це не було витрачено жодної бюджетної копійки", - розповів він.

Харлов зазначив, що в найближчій перспективі буде переглянути зарплати працівників "екстренки".

"Наприкінці лютого почнуть поступати перші кошти від НСЗУ на рахунки "екстренки", і одним із перших рішень буде перегляд питання оплати праці працівників медичної служби", - додав він.

Нагадаємо, попри війну Одещина стрімко розвиває медицину. Так, у лютому в Дунайській обласній лікарні, що на Одещині, після капітального ремонту відкрили відділення інтервенційної радіології.

У січні цьогоріч Одещина отримала унікальні опікові ліжка та витратні матеріали, профінансовані благодійниками, для допомоги тим, хто отримав важкі опіки, часто внаслідок російських атак.

Раніше Кіпер повідомляв, що забезпечення якісної та доступної медицини на Одещині є одним із основних напрямків роботи Одеської обладміністрації.

Щонайменше в пʼяти обласних медичних центрах Кіпер змінив керівників, зокрема Екстреної допомоги.

А восени минулого року громаді і обладміністрації вдалося відвоювати корпуси хіміотерапії онкоцентру, які облрада в 2022 році передала в приватні руки на 49 років. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за цим фактом, винних обіцяє покарати. Наразі корпуси онкоцентру повернуті у комунальну власність, а онкохворі продовжують там безкоштовне лікування.