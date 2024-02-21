В Одесской обладминистрации рассказали о состоянии медицины после массового увольнения неэффективных управленцев
Киев • УНН
Замена неэффективных руководителей в областных медицинских центрах Одесской области привела к таким улучшениям, как привлечение нового медицинского оборудования через международных партнеров, завершение планов по установке нового линейного ускорителя и удвоение финансирования онкологического центра.
В Одесской области продолжается "очистка" медицинских учреждений от неэффективных менеджеров. Результатом комплексных проверок больниц, инициированных главой облгосадминистрации Олегом Кипером, стала замена руководителей как минимум пяти областных медцентров: детской больницы, экстренной помощи, онкоцентра, центра значимых болезней и психоневрологического диспансера. Как это повлияло на сферу, в эфире 7-го канала (Одесса) рассказал заместитель главы Одесской облгосадминистрации Александр Харлов, передает УНН.
Детали
В частности, рассказал как изменилась ситуация в детской областной больнице, где новым руководителем в январе стала Ольга Удовиченко. По его словам, благодаря слаженной работе удалось привлечь помощь международных партнеров, а именно новый аппарат ИВЛ для недоношенных детей.
"Это уникальные аппараты, на которые мы не потратили ни одной бюджетной копейки. Эти аппараты были предоставлены нашими друзьями из Бремена. Техника помогает деткам, которые родились весом до 500 грамм. Кстати, во время открытия отделения мы стали свидетелями того, что один ребенок уже воспользовался этой необходимой медицинской помощью. И сегодня нам очень приятно констатировать тот факт, что ребенок уже выписан из отделения. Его вес достигает уже более 1,5 кг, его жизни ничего не угрожает. Это - результат на практическом деле. Совместными усилиями мы спасли жизнь ребенку", - рассказал он.
В ближайшее время планируется решить проблему с питанием в больнице, продолжил Харлов. Тендер уже объявлен, в нем участвуют несколько участников. "Очень надеюсь, что вопрос питания будет решен. Как для пациентов с родителями, так и для медперсонала, потому что это - залог здоровья", - уточнил он.
Среди прочего, власти области реанимировали проект строительства нового корпуса современной европейской клиники на базе больницы, рассказал Харлов. Проект будут финансировать иностранные партнеры, его стоимость достигает почти 2 млрд грн.
"Это будет большая отдельная новая детская областная больница, построенная на территории действующей. Если все удастся - в конце года начнется строительство. Оно продлится около трех лет", - добавил он.
Изменилась ситуация и в Одесском областном онкологическом диспансере. После громкого скандала и увольнения недобросовестных управленцев - новому руководству удалось завершить разработку проектно-сметной документации для установки линейного ускорителя.
Ранее этот процесс саботировался, в частности из-за интересов частной клиники, которая сейчас монопольно владеет таким ускорителем.
Теперь планируют установить такой же государственный ускоритель.
"До 1 мая мы укладываемся в план и будем готовы принять этот линейный ускоритель от Минздрава", - комментирует Харлов, добавляя, что облгосадминистрация намерена увеличить количество указанных аппаратов в медучреждениях области.
Заместитель председателя облгосадминистрации также отметил рациональное использование бюджетных средств новым руководителем онкодиспансера. Он рассказал, что ей удалось удвоить сумму средств на счетах медучреждения с 85 млн грн до 150 млн грн. И отметил, что онкодиспансер сегодня является учреждением, способным самостоятельно зарабатывать, улучшать свою материально техническую базу, предоставлять полный спектр медицинских услуг населению, не получая субвенцию из областного бюджета.
Также Харлов рассказал об улучшении ситуации в работе Центра экстренной медпомощи.
После скандала с монопольной заправкой карет скорой помощи и увольнением бывшей руководительницы Центра - заправлять скорые стали пять нефтяных компаний, среди которых ОККО, WOG и другие.
"Это привело к экономии в более 4 млн грн только за декабрь 2023 года и январь 2024 года, по сравнению с прошлым годом. Мы полностью отошли от топливных талонов почти на 100%: водители скорых заправляют автомобили через электронный кабинет", - добавил он.
Новому руководству облгосадминистрация досталась в наследство сверхсложная ситуация с парком карет скорой, признался Харлов. Однако сегодня она улучшается: от партнеров из Вены Одесчина получила пять карет скорой медпомощи класса С, от друзей из Бремена - 49 комплектов новой зимней резины.
"Открыли две новые станции базирования экстренной медпомощи в городе Одесса. Эти станции дали возможность оказывать в полном объеме медицинскую помощь посетителям Аркадии и Ланжерона, в разных локациях. На это не было потрачено ни одной бюджетной копейки", - рассказал он.
Харлов отметил, что в ближайшей перспективе будет пересмотреть зарплаты работников "экстренки".
"В конце февраля начнут поступать первые средства от НСЗУ на счета "экстренки", и одним из первых решений будет пересмотр вопроса оплаты труда работников медицинской службы", - добавил он.
Напомним, несмотря на войну Одесская область стремительно развивает медицину. Так, в феврале в Дунайской областной больнице, что в Одесской области, после капитального ремонта открыли отделение интервенционной радиологии.
В январе этого года Одесская область получила уникальные ожоговые кровати и расходные материалы, профинансированные благотворителями, для помощи тем, кто получил тяжелые ожоги, часто в результате российских атак.
Ранее Кипер сообщал, что обеспечение качественной и доступной медицины в Одесской области является одним из основных направлений работы Одесской обладминистрации.
По меньшей мере в пяти областных медицинских центрах Кипер сменил руководителей, в частности Экстренной помощи.
А осенью прошлого года громаде и обладминистрации удалось отвоевать корпуса химиотерапии онкоцентра, которые облсовет в 2022 году передал в частные руки на 49 лет. Прокуратура открыла уголовное производство по этому факту, виновных обещает наказать. Сейчас корпуса онкоцентра возвращены в коммунальную собственность, а онкобольные продолжают там бесплатное лечение.
В Одесской обладминистрации рассказали о состоянии медицины после массового увольнения неэффективных управленцев
Замена неэффективных руководителей в областных медицинских центрах Одесской области привела к таким улучшениям, как привлечение нового медицинского оборудования через международных партнеров, завершение планов по установке нового линейного ускорителя и удвоение финансирования онкологического центра.
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