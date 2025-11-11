Ізраїль зробив перший крок до запровадження смертної кари для терористів
Київ • УНН
Парламент Ізраїлю схвалив у першому читанні законопроєкт про смертну кару для терористів, які вбивали ізраїльтян. Законопроєкт передбачає смертну кару для тих, хто вчинив вбивство громадянина Ізраїлю з націоналістичних мотивів.
Парламент Ізраїлю підтримав у першому читанні урядовий законопроєкт, який передбачає запровадження смертної кари для терористів, які вбивають ізраїльтян. Про це повідомляє The Times of Israel, інформує УНН.
Деталі
Вказується, що за відповідне рішення проголосували 39 депутатів Кнесету, проти - 16.
Законопроєкт депутатки від партії "Оцма Єгудіт" Лімор Сон Хар-Мелех передбачає, що ізраїльські суди повинні призначати смертну кару тим, хто скоїв вбивство громадянина Ізраїлю з націоналістичних мотивів, водночас дозволяючи суддям, які працюють у військових судах на Західному березі, засуджувати правопорушників до смертної кари простою більшістю голосів, а не одноголосним рішенням. Законопроект також скасує можливість для регіональних військових командирів пом'якшувати такі вироки.
Також у законопроєкті зазначено, що він застосовується до тих, хто вбиває ізраїльтян через "расизм" та "з метою заподіяння шкоди Державі Ізраїль та відродження єврейського народу на її землі", що призвело до критики щодо того, що він застосовуватиметься лише до арабів, які вбивають євреїв, а не до єврейських терористів.
Сьогодні ми зробили історичний крок до справжньої справедливості та посилення стримування тероризму. Закон про смертну кару для терористів, який пройшов перше читання, є моральним та національним вираженням народу, який відмовляється прийняти реальність, в якій вбивці євреїв живуть у в'язницях та очікують угод
Видання уточнює, що законопроєкт тепер буде передано до комітету для підготовки до двох останніх читань, які він має пройти, щоб стати законом.
Нагадаємо
У жовтні Сполучені Штати Амерки повідомили країни-гаранти мирної угоди щодо Гази про достовірні розвідувальні дані, які свідчать про підготовку ХАМАС нової атаки проти цивільного населення.
