Израиль сделал первый шаг к введению смертной казни для террористов

Парламент Израиля поддержал в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение смертной казни для террористов, убивающих израильтян. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.

Детали

Указывается, что за соответствующее решение проголосовали 39 депутатов Кнессета, против – 16.

Законопроект депутата от партии "Оцма Йегудит" Лимор Сон Хар-Мелех предусматривает, что израильские суды должны назначать смертную казнь тем, кто совершил убийство гражданина Израиля по националистическим мотивам, в то же время позволяя судьям, работающим в военных судах на Западном берегу, приговаривать правонарушителей к смертной казни простым большинством голосов, а не единогласным решением. Законопроект также отменит возможность для региональных военных командиров смягчать такие приговоры.

Также в законопроекте указано, что он применяется к тем, кто убивает израильтян из-за "расизма" и "с целью причинения вреда Государству Израиль и возрождения еврейского народа на его земле", что привело к критике относительно того, что он будет применяться только к арабам, убивающим евреев, а не к еврейским террористам.

Сегодня мы сделали исторический шаг к подлинной справедливости и усилению сдерживания терроризма. Закон о смертной казни для террористов, прошедший первое чтение, является моральным и национальным выражением народа, который отказывается принять реальность, в которой убийцы евреев живут в тюрьмах и ожидают сделок – прокомментировала Хар-Мелех.

Издание уточняет, что законопроект теперь будет передан в комитет для подготовки к двум последним чтениям, которые он должен пройти, чтобы стать законом.

Напомним

В октябре Соединенные Штаты Америки сообщили странам-гарантам мирного соглашения по Газе о достоверных разведывательных данных, свидетельствующих о подготовке ХАМАС новой атаки против гражданского населения.

Трамп поддержал удары Израиля по ХАМАС после заключения сделки - Bloomberg