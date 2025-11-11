Израиль сделал первый шаг к введению смертной казни для террористов

$41.980.11
48.510.02
ukenru
10 ноября, 18:35 • 35814 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 56078 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 76417 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 83669 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 66770 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 53827 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 97087 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 43745 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 47999 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 40749 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
79%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США нанесли удар по судам наркокартелей в Тихом океане: погибли шесть человек10 ноября, 16:50 • 23148 просмотра
Под Киевом мужчина напал на женщину на территории монастыря: злоумышленник задержанVideo10 ноября, 17:00 • 21839 просмотра
"Подарок для путина": Украина получит от чешских волонтеров не одну, а две ракеты "Фламинго"10 ноября, 17:14 • 19259 просмотра
Графики уже стали меньше, ведется работа над их минимизацией - Минэнерго10 ноября, 17:28 • 16182 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ21:39 • 21876 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 48315 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 76432 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 40689 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 83680 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 97092 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Башар Асад
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сирия
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 37610 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 95419 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 102763 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 148388 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 216358 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"

Израиль сделал первый шаг к введению смертной казни для террористов

Киев • УНН

 • 2598 просмотра

Парламент Израиля одобрил в первом чтении законопроект о смертной казни для террористов, убивавших израильтян. Законопроект предусматривает смертную казнь для тех, кто совершил убийство гражданина Израиля по националистическим мотивам.

Израиль сделал первый шаг к введению смертной казни для террористов

Парламент Израиля поддержал в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение смертной казни для террористов, убивающих израильтян. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.

Детали

Указывается, что за соответствующее решение проголосовали 39 депутатов Кнессета, против – 16.

Законопроект депутата от партии "Оцма Йегудит" Лимор Сон Хар-Мелех предусматривает, что израильские суды должны назначать смертную казнь тем, кто совершил убийство гражданина Израиля по националистическим мотивам, в то же время позволяя судьям, работающим в военных судах на Западном берегу, приговаривать правонарушителей к смертной казни простым большинством голосов, а не единогласным решением. Законопроект также отменит возможность для региональных военных командиров смягчать такие приговоры.

Также в законопроекте указано, что он применяется к тем, кто убивает израильтян из-за "расизма" и "с целью причинения вреда Государству Израиль и возрождения еврейского народа на его земле", что привело к критике относительно того, что он будет применяться только к арабам, убивающим евреев, а не к еврейским террористам.

Сегодня мы сделали исторический шаг к подлинной справедливости и усилению сдерживания терроризма. Закон о смертной казни для террористов, прошедший первое чтение, является моральным и национальным выражением народа, который отказывается принять реальность, в которой убийцы евреев живут в тюрьмах и ожидают сделок

– прокомментировала Хар-Мелех.

Издание уточняет, что законопроект теперь будет передан в комитет для подготовки к двум последним чтениям, которые он должен пройти, чтобы стать законом.

Напомним

В октябре Соединенные Штаты Америки сообщили странам-гарантам мирного соглашения по Газе о достоверных разведывательных данных, свидетельствующих о подготовке ХАМАС новой атаки против гражданского населения.

Трамп поддержал удары Израиля по ХАМАС после заключения сделки - Bloomberg29.10.25, 10:39 • 3329 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Сектор Газа