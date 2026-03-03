$43.230.13
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
06:18 • 12195 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
2 березня, 16:02 • 64688 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
2 березня, 15:45 • 66293 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 47458 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 44767 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 38122 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 21345 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масово
2 березня, 13:33 • 18889 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
2 березня, 12:02 • 17814 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ізраїль заявив про своїх солдатів на півдні Лівану, але не має планів розгортати наземні війська в Ірані

Київ • УНН

 • 1298 перегляди

Армія оборони Ізраїлю діє на півдні Лівану, завдаючи ударів по інфраструктурі "Хезболли" для запобігання нападам. Це розгортання є доповненням до п'яти позицій, зайнятих Ізраїлем з листопада 2024 року.

Ізраїль заявив про своїх солдатів на півдні Лівану, але не має планів розгортати наземні війська в Ірані

Армія оборони Ізраїлю заявила, що ізраїльські солдати "діють на півдні Лівану", продовжуючи удари по "Хезболлі", пише УНН.

Деталі

"Паралельно з діяльністю Армії оборони Ізраїлю в межах операції "Ревучий лев", солдати Армії оборони Ізраїлю діють на півдні Лівану та розміщені в кількох точках поблизу прикордонної зони в межах посиленої передової оборонної стратегії", - повідомили у ЦАХАЛ у вівторок.

Армія оборони Ізраїлю, як зазначається, "працює над створенням додаткового рівня безпеки для жителів північного Ізраїлю" поблизу кордону з Ліваном.

"Армія оборони Ізраїлю завдає цілеспрямованих ударів по інфраструктурі терористів "Хезболли", щоб усунути загрози та запобігти спробам проникнення на територію Ізраїлю", - зазначили у ЦАХАЛ.

Згодом ізраїльські військові уточнили, що "одна з їхніх дивізій діє на півдні Лівану", зазначає AP.

Також були посилені війська та протиповітряна оборона у цьому районі, пише AP. Армія заявляє, що планів щодо евакуації ізраїльських жителів прикордонних районів немає.

Як пояснює AP, Ізраїль займає п'ять позицій на півдні Лівану з моменту припинення вогню в листопаді 2024 року, що поклав край більш ніж річним боям з "Хезболлою". Підполковник Надав Шошані каже, що нове розгортання є доповненням до цих п'яти позицій та спрямоване на запобігання нападам на ізраїльські прикордонні міста.

Як зазначає AP, операції Ізраїлю на території Лівану почалися після довгої ночі авіаударів по півдню Лівану та південними передмістями Бейрута.

Згодом ліванське державне National News Agency повідомило, що ліванська армія евакуює частину своїх "передових позицій" уздовж кордону з Ізраїлем. Агентство повідомило, що війська передислокуються на інші пости.

Водночас ізраїльські військові заявили, що Ізраїль не має негайних планів щодо розгортання наземних військ в Ірані. На запитання щодо можливості введення сухопутних військ прессекретар ЦАХАЛ підполковник Надав Шошані, як пише AP, заявив журналістам, що це "малоймовірно".

При цьому армія Ізраїлю заявила у вівторок, що вогневу міць Ірану ослаблено. Прессекретар армії підполковник Надав Шошані заявив, що ізраїльські та американські атаки на Іран "значно обмежили" можливості Ірану щодо ведення вогню. Шошані сказав, що Ізраїль атакує іранські ракетні установки і знищив десятки з них.

Іран випустив сотні ракет, але важко підрахувати загальну кількість, оскільки Іран також завдає ударів по інших країнах, сказав він.

Темп ракетних запусків по Ізраїлю сповільнився з перших двох днів війни. Шошані сказав, що уповільнення також може бути частково пов'язане з тим, що Іран розуміє, що війна може тривати довше, ніж вони припускали, і вони намагаються розподілити свої сили.

Тим часом у вівторок ізраїльські військові заявили, що Іран запустив нові ракети по країні.

"Нещодавно Армія оборони Ізраїлю виявила ракети, запущені з Ірану в напрямку території Держави Ізраїль. Задіяні оборонні системи для перехоплення загрози", - вказали у ЦАХАЛ.

Юлія Шрамко

