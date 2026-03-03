Ізраїль заявив про своїх солдатів на півдні Лівану, але не має планів розгортати наземні війська в Ірані

Армія оборони Ізраїлю заявила, що ізраїльські солдати "діють на півдні Лівану", продовжуючи удари по "Хезболлі", пише УНН.

Деталі

"Паралельно з діяльністю Армії оборони Ізраїлю в межах операції "Ревучий лев", солдати Армії оборони Ізраїлю діють на півдні Лівану та розміщені в кількох точках поблизу прикордонної зони в межах посиленої передової оборонної стратегії", - повідомили у ЦАХАЛ у вівторок.

Армія оборони Ізраїлю, як зазначається, "працює над створенням додаткового рівня безпеки для жителів північного Ізраїлю" поблизу кордону з Ліваном.

"Армія оборони Ізраїлю завдає цілеспрямованих ударів по інфраструктурі терористів "Хезболли", щоб усунути загрози та запобігти спробам проникнення на територію Ізраїлю", - зазначили у ЦАХАЛ.

Згодом ізраїльські військові уточнили, що "одна з їхніх дивізій діє на півдні Лівану", зазначає AP.

Також були посилені війська та протиповітряна оборона у цьому районі, пише AP. Армія заявляє, що планів щодо евакуації ізраїльських жителів прикордонних районів немає.

Як пояснює AP, Ізраїль займає п'ять позицій на півдні Лівану з моменту припинення вогню в листопаді 2024 року, що поклав край більш ніж річним боям з "Хезболлою". Підполковник Надав Шошані каже, що нове розгортання є доповненням до цих п'яти позицій та спрямоване на запобігання нападам на ізраїльські прикордонні міста.

Як зазначає AP, операції Ізраїлю на території Лівану почалися після довгої ночі авіаударів по півдню Лівану та південними передмістями Бейрута.

Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті

Згодом ліванське державне National News Agency повідомило, що ліванська армія евакуює частину своїх "передових позицій" уздовж кордону з Ізраїлем. Агентство повідомило, що війська передислокуються на інші пости.

Водночас ізраїльські військові заявили, що Ізраїль не має негайних планів щодо розгортання наземних військ в Ірані. На запитання щодо можливості введення сухопутних військ прессекретар ЦАХАЛ підполковник Надав Шошані, як пише AP, заявив журналістам, що це "малоймовірно".

При цьому армія Ізраїлю заявила у вівторок, що вогневу міць Ірану ослаблено. Прессекретар армії підполковник Надав Шошані заявив, що ізраїльські та американські атаки на Іран "значно обмежили" можливості Ірану щодо ведення вогню. Шошані сказав, що Ізраїль атакує іранські ракетні установки і знищив десятки з них.

Іран випустив сотні ракет, але важко підрахувати загальну кількість, оскільки Іран також завдає ударів по інших країнах, сказав він.

Темп ракетних запусків по Ізраїлю сповільнився з перших двох днів війни. Шошані сказав, що уповільнення також може бути частково пов'язане з тим, що Іран розуміє, що війна може тривати довше, ніж вони припускали, і вони намагаються розподілити свої сили.

Тим часом у вівторок ізраїльські військові заявили, що Іран запустив нові ракети по країні.

"Нещодавно Армія оборони Ізраїлю виявила ракети, запущені з Ірану в напрямку території Держави Ізраїль. Задіяні оборонні системи для перехоплення загрози", - вказали у ЦАХАЛ.

Нові удари і заклики американців покинути Близький Схід - останні новини