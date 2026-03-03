Израиль заявил о своих солдатах на юге Ливана, но не имеет планов развертывать сухопутные войска в Иране

Армия обороны Израиля заявила, что израильские солдаты "действуют на юге Ливана", продолжая удары по "Хезболле", пишет УНН.

Детали

"Параллельно с деятельностью Армии обороны Израиля в рамках операции "Ревущий лев", солдаты Армии обороны Израиля действуют на юге Ливана и размещены в нескольких точках вблизи приграничной зоны в рамках усиленной передовой оборонной стратегии", - сообщили в ЦАХАЛ во вторник.

Армия обороны Израиля, как отмечается, "работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей северного Израиля" вблизи границы с Ливаном.

"Армия обороны Израиля наносит целенаправленные удары по инфраструктуре террористов "Хезболлы", чтобы устранить угрозы и предотвратить попытки проникновения на территорию Израиля", - отметили в ЦАХАЛ.

Позже израильские военные уточнили, что "одна из их дивизий действует на юге Ливана", отмечает AP.

Также были усилены войска и противовоздушная оборона в этом районе, пишет AP. Армия заявляет, что планов по эвакуации израильских жителей приграничных районов нет.

Как объясняет AP, Израиль занимает пять позиций на юге Ливана с момента прекращения огня в ноябре 2024 года, положившего конец более чем годичным боям с "Хезболлой". Подполковник Надав Шошани говорит, что новое развертывание является дополнением к этим пяти позициям и направлено на предотвращение нападений на израильские приграничные города.

Как отмечает AP, операции Израиля на территории Ливана начались после долгой ночи авиаударов по югу Ливана и южным пригородам Бейрута.

Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте

Позже ливанское государственное National News Agency сообщило, что ливанская армия эвакуирует часть своих "передовых позиций" вдоль границы с Израилем. Агентство сообщило, что войска передислоцируются на другие посты.

В то же время израильские военные заявили, что Израиль не имеет немедленных планов по развертыванию наземных войск в Иране. На вопрос о возможности ввода сухопутных войск пресс-секретарь ЦАХАЛ подполковник Надав Шошани, как пишет AP, заявил журналистам, что это "маловероятно".

При этом армия Израиля заявила во вторник, что огневая мощь Ирана ослаблена. Пресс-секретарь армии подполковник Надав Шошани заявил, что израильские и американские атаки на Иран "значительно ограничили" возможности Ирана по ведению огня. Шошани сказал, что Израиль атакует иранские ракетные установки и уничтожил десятки из них.

Иран выпустил сотни ракет, но трудно подсчитать общее количество, поскольку Иран также наносит удары по другим странам, сказал он.

Темп ракетных запусков по Израилю замедлился с первых двух дней войны. Шошани сказал, что замедление также может быть частично связано с тем, что Иран понимает, что война может длиться дольше, чем они предполагали, и они пытаются распределить свои силы.

Тем временем во вторник израильские военные заявили, что Иран запустил новые ракеты по стране.

"Недавно Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Задействованы оборонительные системы для перехвата угрозы", - указали в ЦАХАЛ.

