Супутникові знімки показали наслідки ізраїльської атаки на дві секретні військові бази Ірану

Під час ізраїльської атаки на Іран пошкоджено об'єкти на секретній військовій базі на південний схід від іранської столиці, яку експерти в минулому пов'язували з колишньою програмою Тегерана зі створення ядерної зброї, та на іншій базі, пов'язаній з його програмою балістичних ракет, за посиланням на супутникові фотографії, проаналізовані у неділю, повідомляє агентство Associated Press, пише УНН.

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Як повідомляє видання, "деякі з пошкоджених будівель перебували на іранській військовій базі Парчин, де, як підозрює Міжнародне агентство з атомної енергії, Іран у минулому проводив випробування вибухових речовин, які б могли привести в дію ядерну зброю". Іран довго наполягав на тому, що його ядерна програма має мирний характер, хоча МАГАТЕ, західні розвідувальні агентства та інші кажуть, що Тегеран мав активну збройову програму аж до 2003 року.

Інші пошкодження, як пише видання, "можна побачити на найближчій військовій базі Ходжир, де, на думку аналітиків, приховано підземну систему тунелів та місця виробництва ракет".

Іранські військові не визнали збитків ні в Ходжирі, ні в Парчині від атаки Ізраїлю в суботу вранці, хоча й заявили, що в результаті атаки загинули чотири іранські солдати, які працювали в системах ППО країни. Іран оголосив у неділю, що також загинув мирний житель, але не надав жодних подробиць.

Однак верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї в неділю заявив аудиторії, що ізраїльську атаку "не слід ні перебільшувати, ні применшувати", не закликавши при цьому до негайного удару у відповідь. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу окремо заявив у неділю, що удари Ізраїлю "завдали серйозної шкоди" Ірану і що обстріл "досяг усіх своїх цілей".

Повідомляється, що залишається незрозумілим, скільки всього об'єктів зазнали ізраїльської атаки. Наразі іранські військові не опублікували жодних зображень збитків.

Іранські офіційні особи визначили постраждалі райони в провінціях Ілам, Хузестан і Тегеран. На супутникових знімках від Planet Labs PBC можна було побачити випалені поля навколо іранського родовища природного газу Танге-Біджар у провінції Ілам у суботу, хоча не було зрозуміло, чи це пов'язано з атакою. Провінція Ілам знаходиться на ірано-іракському кордоні на заході Ірану.

Найбільш помітні збитки можна було побачити на знімках Planet Labs Парчина, приблизно за 40 кілометрів на південний схід від центру Тегерана, недалеко від греблі Мамалу. Там одна споруда, мабуть, була повністю зруйнована, інші виглядали пошкодженими в результаті атаки.

У Ходжирі, приблизно за 20 кілометрів від центру Тегерана, на супутникових знімках видно пошкодження як мінімум двох споруд.

У Парчині Інститут науки та міжнародної безпеки Олбрайта ідентифікував зруйновану будівлю на схилі гори як "Талеган 2". У звіті йдеться, що архів іранських ядерних даних, раніше вилучений Ізраїлем, ідентифікував будівлю як "подовжену камеру для вибухових речовин і систему імпульсного рентгенівського випромінювання для вивчення маломасштабних вибухових речовин".

"Такі випробування могли включати стиснення вибуховими речовинами ядра з природного урану, імітуючи ініціювання ядерної вибухової речовини", - йдеться у звіті інституту за 2018 рік.

У повідомленні, опублікованому на соціальній платформі X на початку неділі, інститут додав: "Неясно, чи використав Іран уран на "Талегані 2", але, можливо, він вивчав стиснення напівсфер природного урану, що пояснює його поспішні та секретні зусилля щодо реконструкції після запиту МАГАТЕ на доступ до Парчина у 2011 році".

Незрозуміло, яке обладнання було б усередині будівлі "Талеган 2" у суботу вранці, якщо таке було. Ізраїль не завдавав жодних ударів по нафтовій промисловості Ірану, а також по його ядерним збагачувальним майданчикам чи атомній електростанції в Бушері.

Рафаель Гроссі, який очолює МАГАТЕ, підтвердив це на X, заявивши, що "ядерні об’єкти Ірану не постраждали".

Інші будівлі, зруйновані в Ходжирі та Парчині, імовірно, включали будівлі, де Іран використовував промислові змішувачі для створення твердого палива, необхідного для свого великого арсеналу балістичних ракет, сказав Декер Евелет з аналітичного центру CNA у Вірджинії.

У заяві, опублікованій відразу після атаки в суботу, ізраїльські військові заявили, що їхньою метою були "ракетні виробничі об'єкти, які використовувалися для виробництва ракет, які Іран випустив по державі Ізраїль протягом останнього року".

Знищення таких об'єктів може значно підірвати здатність Ірану виготовляти нові балістичні ракети для поповнення свого арсеналу після двох атак на Ізраїль, зазначає видання.

Також вказано, що схоже, один завод був уражений у промисловому місті Шамсабад, на південь від Тегерана, неподалік від міжнародного аеропорту Імама Хомейні, головних воріт країни у зовнішній світ. Онлайн-відео пошкодженої будівлі відповідали адресі фірми, відомої як TIECO, яка рекламує себе як виробляючу передове обладнання, що використовується в нафтогазовій промисловості Ірану, пише видання.

Ізраїль уразив ключові компоненти виробництва ракет в Ірані - Axios