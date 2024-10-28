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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спутниковые снимки показали последствия израильской атаки на две секретные военные базы Ирана

Киев  •  УНН

07:25 • 6049 просмотра

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Спутниковые снимки обнаружили повреждения на иранских военных базах Парчин и Ходжир после израильской атаки. Объекты связаны с бывшей ядерной программой и производством баллистических ракет.

Во время израильской атаки на Иран повреждены объекты на секретной военной базе к юго-востоку от иранской столицы, которую эксперты в прошлом связывали с бывшей программой Тегерана по созданию ядерного оружия, и на другой базе, связанной с его программой баллистических ракет, со ссылкой на спутниковые фотографии, проанализированные в воскресенье, сообщает агентство Associated Press, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, "некоторые из поврежденных зданий находились на иранской военной базе Парчин, где, как подозревает Международное агентство по атомной энергии, Иран в прошлом проводил испытания взрывчатых веществ, которые могли бы привести в действие ядерное оружие". Иран долго настаивал на том, что его ядерная программа носит мирный характер, хотя МАГАТЭ, западные разведывательные агентства и другие говорят, что Тегеран имел активную оружейную программу вплоть до 2003 года.

Другие повреждения, как пишет издание, "можно увидеть на ближайшей военной базе Ходжир, где, по мнению аналитиков, скрыта подземная система туннелей и места производства ракет".

Иранские военные не признали ущерб ни в Ходжире, ни в Парчине от атаки Израиля в субботу утром, хотя и заявили, что в результате атаки погибли четыре иранских солдата, которые работали в системах ПВО страны. Иран объявил в воскресенье, что также погиб мирный житель, но не предоставил никаких подробностей.

Однако верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в воскресенье заявил аудитории, что израильскую атаку "не следует ни преувеличивать, ни преуменьшать", не призвав при этом к немедленному ответному удару. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдельно заявил в воскресенье, что удары Израиля "нанесли серьезный ущерб" Ирану и что обстрел "достиг всех своих целей".

Сообщается, что остается непонятным, сколько всего объектов подверглись израильской атаке. Сейчас иранские военные не опубликовали никаких изображений ущерба.

Иранские официальные лица определили пострадавшие районы в провинциях Илам, Хузестан и Тегеран. На спутниковых снимках от Planet Labs PBC можно было увидеть выжженные поля вокруг иранского месторождения природного газа Танге-Биджар в провинции Илам в субботу, хотя не было понятно, связано ли это с атакой. Провинция Илам находится на ирано-иракской границе на западе Ирана.

Наиболее заметные убытки можно было увидеть на снимках Planet Labs Парчина, примерно в 40 километрах к юго-востоку от центра Тегерана, недалеко от плотины Мамалу. Там одно сооружение, по-видимому, было полностью разрушено, другие выглядели поврежденными в результате атаки.

В Ходжире, примерно в 20 километрах от центра Тегерана, на спутниковых снимках видны повреждения как минимум двух сооружений.

В Парчине Институт науки и международной безопасности Олбрайта идентифицировал разрушенное здание на склоне горы как "Талеган 2". В отчете говорится, что архив иранских ядерных данных, ранее изъятый Израилем, идентифицировал здание как "удлиненную камеру для взрывчатых веществ и систему импульсного рентгеновского излучения для изучения маломасштабных взрывчатых веществ".

"Такие испытания могли включать сжатие взрывчатыми веществами ядра из природного урана, имитируя инициирование ядерного взрывчатого вещества", - говорится в отчете института за 2018 год.

В сообщении, опубликованном на социальной платформе X в начале воскресенья, институт добавил: "Неясно, использовал ли Иран уран на "Талегане 2", но, возможно, он изучал сжатие полусфер природного урана, что объясняет его поспешные и секретные усилия по реконструкции после запроса МАГАТЭ на доступ к Парчина в 2011 году".

Непонятно, какое оборудование было бы внутри здания "Талеган 2" в субботу утром, если таковое было. Израиль не наносил никаких ударов по нефтяной промышленности Ирана, а также по его ядерным обогатительным площадкам или атомной электростанции в Бушере.

Рафаэль Гросси, возглавляющий МАГАТЭ, подтвердил это на X, заявив, что "ядерные объекты Ирана не пострадали".

Другие здания, разрушенные в Ходжире и Парчине, предположительно, включали здания, где Иран использовал промышленные смесители для создания твердого топлива, необходимого для своего большого арсенала баллистических ракет, сказал Декер Эвелет из аналитического центра CNA в Вирджинии.

В заявлении, опубликованном сразу после атаки в субботу, израильские военные заявили, что их целью были "ракетные производственные объекты, которые использовались для производства ракет, которые Иран выпустил по государству Израиль в течение последнего года".

Уничтожение таких объектов может значительно подорвать способность Ирана изготавливать новые баллистические ракеты для пополнения своего арсенала после двух атак на Израиль, отмечает издание. 

Также указано, что похоже, один завод был поражен в промышленном городе Шамсабад, к югу от Тегерана, недалеко от международного аэропорта Имама Хомейни, главных ворот страны во внешний мир. Онлайн-видео поврежденного здания соответствовали адресу фирмы, известной как TIECO, которая рекламирует себя как производящую передовое оборудование, используемое в нефтегазовой промышленности Ирана, пишет издание.

Израиль поразил ключевые компоненты производства ракет в Иране - Axios27 октября 2024, 07:14 • 14768 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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