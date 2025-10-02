$41.140.18
1 жовтня, 17:49
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
1 жовтня, 17:21
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Італійська поліція вилучила 21 твір із виставки Далі через підозру у підробці

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Італійська служба з охорони мистецтва вилучила 21 твір із великої виставки Сальвадора Далі в Пармі. Причиною стала підозра у їхній підробці, яка виникла після перевірки в січні.

Італійська поліція вилучила 21 твір із виставки Далі через підозру у підробці

Італійська служба з охорони мистецтва вилучила 21 твір із великої виставки в Пармі, присвяченої Сальвадору Далі, через підозру в їхній підробці. Про це інформує видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що виставка "Далі: між мистецтвом і міфом" проіснувала лише кілька днів у Палаццо Тарасконі, після чого поліція конфіскувала ймовірно фальшиві роботи, зокрема малюнки, гобелени та гравюри.

Сумніви щодо автентичності творів виникли в січні, коли римський підрозділ відділу охорони творів мистецтва Корпусу карабінерів провів планову перевірку виставки в Історичному музеї Фантерія.

Під час перевірки, яку ми зазвичай проводимо в музеях, нам щось здалося підозрілим. Ми помітили, що експонувалися лише літографії, постери та малюнки Далі, а також кілька статуй та інших предметів, але не було жодних картин чи цінних речей. Було важко зрозуміти, навіщо комусь організовувати виставку таких малозначущих робіт

- розповів виданню Дієго Польо, старший офіцер, який очолює розслідування.

Команда висловила свої підозри Фонду Гала-Сальвадора Далі, що базується у Фігерасі (Каталонія), який заявив, що організатори ніколи не зверталися до нього щодо виставки.

Ми визнали це цілком дивним, адже якщо ви хочете організувати виставку робіт художника, особливо такого важливого, неможливо обійтися без фонду, який керує його колекцією

- додав Польо.

Поліція передала до фонду зображення творів мистецтва, які, ймовірно, помилково приписані Далі, що помер у 1989 році. Фонд визнав, що "дещо не збігається", і відправив до Риму команду експертів.

Вони також запідозрили невідповідності, тому римська прокуратура видала наказ про вилучення 21 роботи. Тепер ми проведемо необхідні технічні та наукові дослідження, щоб визначити, чи є роботи автентичними

- сказав старший офіцер.

Він повідомив, що розслідування наразі на початковій стадії і поки нікому не висунуто підозри у правопорушеннях.

Нагадаємо

Картина італійського майстра, викрадена нацистами понад 80 років тому, випадково виявлена на сайті рієлтора в Аргентині. "Портрет дами" пензля Джузеппе Гісланді належав єврейському торговцю Жаку Гудстіккеру.

Віта Зеленецька

