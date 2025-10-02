Итальянская полиция изъяла 21 произведение с выставки Дали по подозрению в подделке
Итальянская служба по охране искусства изъяла 21 произведение с крупной выставки Сальвадора Дали в Парме. Причиной стало подозрение в их подделке, возникшее после проверки в январе.
Итальянская служба по охране искусства изъяла 21 произведение с крупной выставки в Парме, посвященной Сальвадору Дали, из-за подозрения в их подделке. Об этом информирует издание The Guardian, передает УНН.
Детали
Отмечается, что выставка "Дали: между искусством и мифом" просуществовала всего несколько дней в Палаццо Тараскони, после чего полиция конфисковала предположительно фальшивые работы, в том числе рисунки, гобелены и гравюры.
Сомнения относительно подлинности произведений возникли в январе, когда римское подразделение отдела охраны произведений искусства Корпуса карабинеров провело плановую проверку выставки в Историческом музее Фантерия.
Во время проверки, которую мы обычно проводим в музеях, нам что-то показалось подозрительным. Мы заметили, что экспонировались только литографии, постеры и рисунки Дали, а также несколько статуй и других предметов, но не было никаких картин или ценных вещей. Было трудно понять, зачем кому-то организовывать выставку таких малозначимых работ
Команда выразила свои подозрения Фонду Гала-Сальвадора Дали, базирующемуся в Фигерасе (Каталония), который заявил, что организаторы никогда не обращались к нему по поводу выставки.
Мы сочли это совершенно странным, ведь если вы хотите организовать выставку работ художника, особенно такого важного, невозможно обойтись без фонда, который управляет его коллекцией
Полиция передала в фонд изображения произведений искусства, которые, вероятно, ошибочно приписаны Дали, умершему в 1989 году. Фонд признал, что "кое-что не совпадает", и отправил в Рим команду экспертов.
Они также заподозрили несоответствия, поэтому римская прокуратура издала приказ об изъятии 21 работы. Теперь мы проведем необходимые технические и научные исследования, чтобы определить, являются ли работы подлинными
Он сообщил, что расследование пока находится на начальной стадии и пока никому не предъявлены подозрения в правонарушениях.
