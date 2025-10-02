$41.140.18
Итальянская полиция изъяла 21 произведение с выставки Дали по подозрению в подделке

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Итальянская служба по охране искусства изъяла 21 произведение с крупной выставки Сальвадора Дали в Парме. Причиной стало подозрение в их подделке, возникшее после проверки в январе.

Итальянская полиция изъяла 21 произведение с выставки Дали по подозрению в подделке

Итальянская служба по охране искусства изъяла 21 произведение с крупной выставки в Парме, посвященной Сальвадору Дали, из-за подозрения в их подделке. Об этом информирует издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Отмечается, что выставка "Дали: между искусством и мифом" просуществовала всего несколько дней в Палаццо Тараскони, после чего полиция конфисковала предположительно фальшивые работы, в том числе рисунки, гобелены и гравюры.

Сомнения относительно подлинности произведений возникли в январе, когда римское подразделение отдела охраны произведений искусства Корпуса карабинеров провело плановую проверку выставки в Историческом музее Фантерия.

Во время проверки, которую мы обычно проводим в музеях, нам что-то показалось подозрительным. Мы заметили, что экспонировались только литографии, постеры и рисунки Дали, а также несколько статуй и других предметов, но не было никаких картин или ценных вещей. Было трудно понять, зачем кому-то организовывать выставку таких малозначимых работ

- рассказал изданию Диего Польо, старший офицер, возглавляющий расследование.

Команда выразила свои подозрения Фонду Гала-Сальвадора Дали, базирующемуся в Фигерасе (Каталония), который заявил, что организаторы никогда не обращались к нему по поводу выставки.

Мы сочли это совершенно странным, ведь если вы хотите организовать выставку работ художника, особенно такого важного, невозможно обойтись без фонда, который управляет его коллекцией

- добавил Польо.

Полиция передала в фонд изображения произведений искусства, которые, вероятно, ошибочно приписаны Дали, умершему в 1989 году. Фонд признал, что "кое-что не совпадает", и отправил в Рим команду экспертов.

Они также заподозрили несоответствия, поэтому римская прокуратура издала приказ об изъятии 21 работы. Теперь мы проведем необходимые технические и научные исследования, чтобы определить, являются ли работы подлинными

- сказал старший офицер.

Он сообщил, что расследование пока находится на начальной стадии и пока никому не предъявлены подозрения в правонарушениях.

Напомним

Картина итальянского мастера, похищенная нацистами более 80 лет назад, случайно обнаружена на сайте риелтора в Аргентине. "Портрет дамы" кисти Джузеппе Гисланди принадлежал еврейскому торговцу Жаку Гудстиккеру.

