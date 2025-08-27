Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 38333 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 72665 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 48923 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 111948 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 138517 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 136946 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 56065 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152586 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63335 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56645 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.2м/с
75%
750мм
Популярнi новини
Ізраїль розкрив причину військової атаки на лікарню Насер в Газі: було виявлено камеру ХАМАС26 серпня, 17:20 • 5462 перегляди
США пропонують повітряну та розвідувальну підтримку повоєнним силам в Україні – FT26 серпня, 17:32 • 2608 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 8092 перегляди
Трамп заявив, що США можуть ввести санкції і мита не тільки проти росії, але і проти УкраїниVideo26 серпня, 20:53 • 5914 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні01:39 • 2774 перегляди
Публікації
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 38340 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 40354 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 111955 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 136952 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 168365 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Юлія Свириденко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 8190 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 60661 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 111996 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 134361 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 62364 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Bild
Fox News
Боєприпаси
Гривня

Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Картина італійського майстра, викрадена нацистами понад 80 років тому, випадково виявлена на сайті рієлтора в Аргентині. "Портрет дами" пензля Джузеппе Гісланді належав єврейському торговцю Жаку Гудстіккеру.

Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині

Портрет італійського майстра, який був викрадений нацистами у єврейського торговця витворами мистецтва в Амстердамі понад 80 років тому, випадково виявили на сайті рієлтора, що рекламував продаж будинку в Аргентині. Про це пише видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, йдеться про картину "Портрет дами (графиня Коллеоні)" пензля художника пізнього бароко Джузеппе Гісланді, також відомого як Фра Гальгаріо. 

Голландська газета AD повідомила, що їй вдалося знайти роботу, яка фігурує в базі даних втрачених творів мистецтва та вказана Міністерством культури Нідерландів як "неповернена" після Другої світової війни

- йдеться у дописі The Guardian.

Зазначається, що "Портрет дами" належав Жаку Гудстіккеру, провідному голландському торговцю витворами мистецтва. Він утік з Нідерландів у середині травня 1940 року, рятуючись від нацистів, але загинув, впавши у трюмі судна, на якому його перевозили у безпечне місце, та зламавши шию.

Пізніше уся колекція Гоудстіккера, що налічує понад 1100 творів мистецтва, була викуплена в ході примусового розпродажу за малу частину її справжньої вартості рейхсмаршалом Германом Герінгом.

Після Другої світової війни деякі роботи були повернуті до Німеччини і експонувалися у складі голландської національної колекції в Рейкмузеумі, перш ніж 202 з них були повернуті єдиній спадкоємиці торговця, що вижила, його невістці Марій фон Сахер, в 2006 році.

"Портрета жінки" серед них не було. Видання AD повідомило, що виявило документи часів війни, які свідчать про те, що ця картина була однією з двох, що належали Фрідріху Кадгієну, нацистському чиновнику, офіцеру СС і старшому помічнику Герінга, який утік до Швейцарії 1945 року.

За словами дослідників Служби культурної спадщини уряду Нідерландів, Аннеліс Кул та Перрі Шрієр, "немає підстав думати", що це копія, додавши, що підтвердити це може лише експертиза самої картини.

Нагадаємо

У Великій Британії виявили картину XVI століття "Мадонна з немовлям" Антоніо Соларіо, викрадену з музею в Італії понад 50 років тому. Адвокат пообіцяв повернути полотно місту Беллуно.

Викрадена картина Брейгеля знайшлася через 50 років у голландському музеї04.03.25, 03:25 • 39680 переглядiв

Віта Зеленецька

КультураНовини Світу
Друга світова війна
The Guardian
Аргентина
Швейцарія
Велика Британія
Італія
Німеччина
Нідерланди