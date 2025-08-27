Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині

Портрет італійського майстра, який був викрадений нацистами у єврейського торговця витворами мистецтва в Амстердамі понад 80 років тому, випадково виявили на сайті рієлтора, що рекламував продаж будинку в Аргентині. Про це пише видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, йдеться про картину "Портрет дами (графиня Коллеоні)" пензля художника пізнього бароко Джузеппе Гісланді, також відомого як Фра Гальгаріо.

Голландська газета AD повідомила, що їй вдалося знайти роботу, яка фігурує в базі даних втрачених творів мистецтва та вказана Міністерством культури Нідерландів як "неповернена" після Другої світової війни - йдеться у дописі The Guardian.

Зазначається, що "Портрет дами" належав Жаку Гудстіккеру, провідному голландському торговцю витворами мистецтва. Він утік з Нідерландів у середині травня 1940 року, рятуючись від нацистів, але загинув, впавши у трюмі судна, на якому його перевозили у безпечне місце, та зламавши шию.

Пізніше уся колекція Гоудстіккера, що налічує понад 1100 творів мистецтва, була викуплена в ході примусового розпродажу за малу частину її справжньої вартості рейхсмаршалом Германом Герінгом.

Після Другої світової війни деякі роботи були повернуті до Німеччини і експонувалися у складі голландської національної колекції в Рейкмузеумі, перш ніж 202 з них були повернуті єдиній спадкоємиці торговця, що вижила, його невістці Марій фон Сахер, в 2006 році.

"Портрета жінки" серед них не було. Видання AD повідомило, що виявило документи часів війни, які свідчать про те, що ця картина була однією з двох, що належали Фрідріху Кадгієну, нацистському чиновнику, офіцеру СС і старшому помічнику Герінга, який утік до Швейцарії 1945 року.

За словами дослідників Служби культурної спадщини уряду Нідерландів, Аннеліс Кул та Перрі Шрієр, "немає підстав думати", що це копія, додавши, що підтвердити це може лише експертиза самої картини.

