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У Британії знайшли викрадену в Італії у 1973 році картину Антоніо Соларіо, але власниця не хоче з нею розлучатися

Київ • УНН

 • 133797 перегляди

У Великій Британії виявили картину XVI століття "Мадонна з немовлям" Антоніо Соларіо, викрадену з музею в Італії понад 50 років тому. Адвокат пообіцяв повернути полотно місту Беллуно.

У Британії знайшли викрадену в Італії у 1973 році картину Антоніо Соларіо, але власниця не хоче з нею розлучатися

У Великій Британії знайдено картину XVI століття "Мадонна з немовлям" Антоніо Соларіо. Про це повідомляє УНН из посиланням на АР.

Деталі

Ця картина була придбана в 1872 Міським музеєм в Беллуно, Італія, і знаходилася там до моменту її крадіжки в 1973 році. Як виявилося, одне з найбільш розшукуваних полотен перебуває у володінні британки Барбари Де Дожі, яка стверджує, що її колишній чоловік, барон Де Дожа, купив картину в 1973 році.

За словами Крістофера Марінелло, адвоката, який спеціалізується на поверненні викрадених творів мистецтва, картина залишається в базі даних Інтерпола. Марінелло пообіцяв повернути картину в Беллуно.

У мене є родинні зв’язки з цим регіоном, і я вирішив, що зроблю свій внесок у її повернення

- сказав адвокат.

Раніше компанія Марінелло Art Recovery International допомогла знайти роботи таких художників, як Анрі Матісс та Генрі Мур, та повернути їх законним власникам. Але в цьому пошуку він поки що розчарований. Марінелло стверджує, що вдова барона відмовляється повертати картину, незважаючи на те, що сказала йому, що "вона їй ніколи не подобалася".

Вона її не вішає - вона нагадує їй про колишнього чоловіка

- розповів адвокат.

Деякі картини Соларіо, який працював по всій Італії на початку XVI століття, були продані на аукціонах за кілька сотень тисяч доларів. За словами Марінелло, "Мадонна з немовлям", ймовірно, коштує близько 128 000 доларів.

"Це не Рембрандт, але він (Соларіо - ред.) має цінність, що перевищує його грошову вартість. Соларіо був з цього регіону, тому він дуже важливий для жителів Беллуно", - сказав Марінелло.

Нагадаємо

Нещодавно приватний детектив і журнал з мистецтва допомогли розкрити справу про фламандський шедевр, який, ймовірно, вкрали агенти секретних служб. Йдеться про картину Брейгеля, вкрадену з Польщі у 1974 році. Витвір мистецтва знайшли у місцевому голландському музеї.

Картина Пікассо десятиліттями висіла у вітальні перекупника, який поняття не мав про художника01.10.24, 21:01 • 105012 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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