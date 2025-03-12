У Британії знайшли викрадену в Італії у 1973 році картину Антоніо Соларіо, але власниця не хоче з нею розлучатися
Київ • УНН
У Великій Британії виявили картину XVI століття "Мадонна з немовлям" Антоніо Соларіо, викрадену з музею в Італії понад 50 років тому. Адвокат пообіцяв повернути полотно місту Беллуно.
У Великій Британії знайдено картину XVI століття "Мадонна з немовлям" Антоніо Соларіо. Про це повідомляє УНН из посиланням на АР.
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Ця картина була придбана в 1872 Міським музеєм в Беллуно, Італія, і знаходилася там до моменту її крадіжки в 1973 році. Як виявилося, одне з найбільш розшукуваних полотен перебуває у володінні британки Барбари Де Дожі, яка стверджує, що її колишній чоловік, барон Де Дожа, купив картину в 1973 році.
За словами Крістофера Марінелло, адвоката, який спеціалізується на поверненні викрадених творів мистецтва, картина залишається в базі даних Інтерпола. Марінелло пообіцяв повернути картину в Беллуно.
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Раніше компанія Марінелло Art Recovery International допомогла знайти роботи таких художників, як Анрі Матісс та Генрі Мур, та повернути їх законним власникам. Але в цьому пошуку він поки що розчарований. Марінелло стверджує, що вдова барона відмовляється повертати картину, незважаючи на те, що сказала йому, що "вона їй ніколи не подобалася".
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Деякі картини Соларіо, який працював по всій Італії на початку XVI століття, були продані на аукціонах за кілька сотень тисяч доларів. За словами Марінелло, "Мадонна з немовлям", ймовірно, коштує близько 128 000 доларів.
"Це не Рембрандт, але він (Соларіо - ред.) має цінність, що перевищує його грошову вартість. Соларіо був з цього регіону, тому він дуже важливий для жителів Беллуно", - сказав Марінелло.
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