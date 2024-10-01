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Картина Пікассо десятиліттями висіла у вітальні перекупника, який поняття не мав про художника

Картина Пікассо десятиліттями висіла у вітальні перекупника, який поняття не мав про художника

Київ • УНН

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Портрет Дори Маар пензля Пікассо, знайдений у 1960-х роках на Капрі, оцінюється у 6 млн євро. Власник не знав про цінність картини, поки син не впізнав стиль художника у 2000-х роках.

Портрет, знайдений в 1960-х роках торговцем секонд-хендом на півдні Італії, сьогодні оцінюється у 6 мільйонів євро.

Пише УНН із посиланням на Euronews, Guardian та Il Giorno.

Деталі

У 1962 році, звільняючи підвал вілли на Капрі, чоловік знайшов згорнуте в рулон полотно із зображенням розпатланого обличчя жінки. Хоча підпис "Пікассо" було чітко видно у верхньому лівому кутку, ім'я нічого не говорило Луїджі Ло Россо, якому тоді було 24 роки, і він вирішив забрати картину додому, де повісив на стіну в дешевій рамці. В якийсь момент його родина навіть обмірковувала з приводу того, щоб позбутися картини.

Лише на початку 2000-х років старший син Ло Россо вказав батькам на сильну схожість картини, що висить у вітальні, з роботами Пікассо, описаними в його шкільних підручниках, і припустив, що в будинку може бути оригінал.

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У понеділок газета Il Giorno повідомила про посвідчення справжності підпису іспанського художника Пабло Пікассо на картині, яку той присвятив французькому фотографу та поетесі Доре Маар, з якою Пікассо пов'язували романтичні стосунки у 1930-х та 1940-х роках. Портрет називався "Buste de Femme Dora Maar" (Бюст де Фем (Дора Маар).

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"Після того, як всі інші дослідження картини були завершені, мені було доручено вивчити підпис. Немає сумнівів", - розповіла Чінція Альтьєрі, графолог і представниця наукового комітету Фонду Аркадія газеті Guardian.

Довідка

Пікассо часто відвідував острів Капрі на півдні Італії; кажуть, що картина Ло Россо була створена між 1930 і 1936 роками.

Важлива примітка: існує майже ідентична картина "Бюст де Фем (Дора Маар)".

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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